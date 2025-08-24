Макияж с эффектом лифтинга: секрет свежего взгляда

Три приёма, которые скрывают нависшие веки

Со временем кожа вокруг глаз меняется: появляются морщинки, упругость снижается, а верхние веки начинают нависать. Этот процесс известен как блефароптоз. Причины разные — возраст, наследственность или потеря жировой ткани.

Но хорошие новости в том, что справиться с этим можно не только хирургическим путем. Существует несколько простых приёмов, которые помогают визуально "поднять" взгляд и сделать его более свежим.

Макияж с эффектом лифтинга

Первое, что стоит попробовать, — корректирующий макияж.

1. Крылатая подводка в стиле cat-eye

Нарисуйте стрелку, слегка выводя линию вверх за внешний уголок глаза. Этот приём создаёт иллюзию лифтинга. Чтобы результат держался дольше, используйте стойкую подводку или карандаш.

2. Тени для век

С помощью кисти нанесите матовые коричневые или нейтральные тени чуть выше естественной складки века. Это создаёт новый визуальный контур и делает глаза более открытыми. Важно не переборщить, чтобы сохранить естественный эффект.

Дополнительные решения

3. Капли для глаз

Существуют фармацевтические средства, которые временно приподнимают верхние веки. Их действие недолгое, но в лёгких случаях может стать удобной альтернативой операции. Однако перед применением стоит проконсультироваться с офтальмологом.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

