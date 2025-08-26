Почему осень — золотое время для пластики: 5 причин, о которых вам не расскажут в рекламе

Когда лучше делать пластику: хирург Зленко советует планировать операции на осень

Пластический хирург Владимир Зленко поделился своим мнением о том, что осенняя погода и снижение количества солнечного света облегчают процесс восстановления после пластических операций, таких как абдоминопластика и липосакция.

Эксперт отмечает, что пластические операции можно выполнять в любое время года. Однако осень считается наиболее благоприятным сезоном для таких процедур. Это связано с более комфортными условиями для ношения компрессионного белья и уменьшением воздействия ультрафиолетового излучения.

Зленко подчеркивает, что после пластических операций необходим период восстановления, который варьируется от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от объема и сложности вмешательства. Например, реабилитация после липосакции коленей обычно проходит быстрее, чем после абдоминопластики или липосакции крупных зон, таких как спина, бока и другие области.

Многие пациенты выбирают осень для проведения операций, чтобы не прерывать свои летние отпуска, сообщает Газета.Ru.

"Летом можно спокойно съездить на море, отдохнуть на пляже, а уже осенью запланировать операции и период восстановления после них, который не будет мешать отпускным планам", — сказал Зленко.

Отсутствие активного солнца в этот период также способствует более комфортному восстановлению, так как ультрафиолетовое излучение может увеличить риск гиперпигментации в местах рубцов.

