Почему осень — золотое время для пластики: 5 причин, о которых вам не расскажут в рекламе

Моя семья » Красота и стиль

Пластический хирург Владимир Зленко поделился своим мнением о том, что осенняя погода и снижение количества солнечного света облегчают процесс восстановления после пластических операций, таких как абдоминопластика и липосакция.

Операция
Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of America, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Операция

Эксперт отмечает, что пластические операции можно выполнять в любое время года. Однако осень считается наиболее благоприятным сезоном для таких процедур. Это связано с более комфортными условиями для ношения компрессионного белья и уменьшением воздействия ультрафиолетового излучения.

Зленко подчеркивает, что после пластических операций необходим период восстановления, который варьируется от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от объема и сложности вмешательства. Например, реабилитация после липосакции коленей обычно проходит быстрее, чем после абдоминопластики или липосакции крупных зон, таких как спина, бока и другие области.

Многие пациенты выбирают осень для проведения операций, чтобы не прерывать свои летние отпуска, сообщает Газета.Ru.

"Летом можно спокойно съездить на море, отдохнуть на пляже, а уже осенью запланировать операции и период восстановления после них, который не будет мешать отпускным планам", — сказал Зленко.

Отсутствие активного солнца в этот период также способствует более комфортному восстановлению, так как ультрафиолетовое излучение может увеличить риск гиперпигментации в местах рубцов.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
