То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду

Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi

Открытую обувь пока рано убирать в шкаф. Осень 2025 обещает сделать гольфы главным аксессуаром сезона — они помогут продлить жизнь босоножкам, мюлям и даже вьетнамкам. Главное — знать, как стилизовать их правильно.

Три правила модного сочетания

Материал имеет значение

Хлопковые и шерстяные гольфы подойдут к массивным туфлям на каблуке. Для мюлей и обуви с открытым мысом лучше выбирать тонкие капроновые варианты.

Акцент должен быть один

Либо яркие туфли, либо акцентные носки. Два "кричащих" элемента в одном образе перегружают стиль.

Работа с пропорциями

Высокие гольфы хорошо смотрятся с мини-юбкой. Если выбираете макси, стоит добавить каблук. Универсальное решение — надеть гольфы под брюки: длина ног визуально не теряется.

Гольфы + туфли: четыре стильных сочетания

С туфлями peep toe

Самый горячий тренд сезона.

Miu Miu показали дуэт нежных лавандовых туфель и серых меланжевых гольфов.

Fendi пошли дальше: гольфы с цветным акцентным мысом (синий, красный) создают игру на контрасте.

С летней обувью

Вьетнамки и jelly shoes получили вторую жизнь.

Здесь важен материал: тонкий капрон, кашемир или лёгкая шерсть.

Грубые ткани (хлопок, вискоза) исключаются — они ломают воздушность образа.

С босоножками

Осень — не повод отказаться от романтики.

Идеальный вариант для свидания: босоножки + гольфы с люрексом.

Цвета: нежно-розовый, молочный или серебристый. В паре с платьем в стиле бохо получится эффектный ансамбль.

В деловом стиле

Гольфы легко впишутся даже в офисный дресс-код.

Подойдут к лодочкам, лоферам и балеткам.

Лучше выбирать спокойные оттенки: бордовый, серый, тёмно-синий или чёрный.

Ткань — только тонкая, чтобы сохранить комфорт и элегантность.

Гольфы этой осенью — не школьная классика, а способ подчеркнуть индивидуальность. Они сочетаются с любой обувью: от туфель с открытым носом до деловых лоферов. Главное — помнить о материале, пропорциях и цветовых акцентах.

Го́льфы — длинные носки, покрывающие нижнюю часть ног ниже или выше колена (получулки).

