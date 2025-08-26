То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду

Открытую обувь пока рано убирать в шкаф. Осень 2025 обещает сделать гольфы главным аксессуаром сезона — они помогут продлить жизнь босоножкам, мюлям и даже вьетнамкам. Главное — знать, как стилизовать их правильно.
девушка в гольфах
Три правила модного сочетания
Материал имеет значение
Хлопковые и шерстяные гольфы подойдут к массивным туфлям на каблуке. Для мюлей и обуви с открытым мысом лучше выбирать тонкие капроновые варианты.
Акцент должен быть один
Либо яркие туфли, либо акцентные носки. Два "кричащих" элемента в одном образе перегружают стиль.
Работа с пропорциями
Высокие гольфы хорошо смотрятся с мини-юбкой. Если выбираете макси, стоит добавить каблук. Универсальное решение — надеть гольфы под брюки: длина ног визуально не теряется.
Fendi пошли дальше: гольфы с цветным акцентным мысом (синий, красный) создают игру на контрасте.
С летней обувью
Вьетнамки и jelly shoes получили вторую жизнь.
Здесь важен материал: тонкий капрон, кашемир или лёгкая шерсть.
Грубые ткани (хлопок, вискоза) исключаются — они ломают воздушность образа.
С босоножками
Осень — не повод отказаться от романтики.
Идеальный вариант для свидания: босоножки + гольфы с люрексом.
Цвета: нежно-розовый, молочный или серебристый. В паре с платьем в стиле бохо получится эффектный ансамбль.
В деловом стиле
Гольфы легко впишутся даже в офисный дресс-код.
Подойдут к лодочкам, лоферам и балеткам.
Лучше выбирать спокойные оттенки: бордовый, серый, тёмно-синий или чёрный.
Ткань — только тонкая, чтобы сохранить комфорт и элегантность.
Гольфы этой осенью — не школьная классика, а способ подчеркнуть индивидуальность. Они сочетаются с любой обувью: от туфель с открытым носом до деловых лоферов. Главное — помнить о материале, пропорциях и цветовых акцентах.
Уточнения
Го́льфы — длинные носки, покрывающие нижнюю часть ног ниже или выше колена (получулки).