То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду

Моя семья » Красота и стиль

Открытую обувь пока рано убирать в шкаф. Осень 2025 обещает сделать гольфы главным аксессуаром сезона — они помогут продлить жизнь босоножкам, мюлям и даже вьетнамкам. Главное — знать, как стилизовать их правильно.

девушка в гольфах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
девушка в гольфах

Три правила модного сочетания

Материал имеет значение

  • Хлопковые и шерстяные гольфы подойдут к массивным туфлям на каблуке. Для мюлей и обуви с открытым мысом лучше выбирать тонкие капроновые варианты.

Акцент должен быть один

  • Либо яркие туфли, либо акцентные носки. Два "кричащих" элемента в одном образе перегружают стиль.

Работа с пропорциями

  • Высокие гольфы хорошо смотрятся с мини-юбкой. Если выбираете макси, стоит добавить каблук. Универсальное решение — надеть гольфы под брюки: длина ног визуально не теряется.

Гольфы + туфли: четыре стильных сочетания

С туфлями peep toe

Самый горячий тренд сезона.

  • Miu Miu показали дуэт нежных лавандовых туфель и серых меланжевых гольфов.
  • Fendi пошли дальше: гольфы с цветным акцентным мысом (синий, красный) создают игру на контрасте.

С летней обувью

Вьетнамки и jelly shoes получили вторую жизнь.

  • Здесь важен материал: тонкий капрон, кашемир или лёгкая шерсть.
  • Грубые ткани (хлопок, вискоза) исключаются — они ломают воздушность образа.

С босоножками

Осень — не повод отказаться от романтики.

  • Идеальный вариант для свидания: босоножки + гольфы с люрексом.
  • Цвета: нежно-розовый, молочный или серебристый. В паре с платьем в стиле бохо получится эффектный ансамбль.

В деловом стиле

Гольфы легко впишутся даже в офисный дресс-код.

  • Подойдут к лодочкам, лоферам и балеткам.
  • Лучше выбирать спокойные оттенки: бордовый, серый, тёмно-синий или чёрный.
  • Ткань — только тонкая, чтобы сохранить комфорт и элегантность.

Гольфы этой осенью — не школьная классика, а способ подчеркнуть индивидуальность. Они сочетаются с любой обувью: от туфель с открытым носом до деловых лоферов. Главное — помнить о материале, пропорциях и цветовых акцентах.

Уточнения

Го́льфы — длинные носки, покрывающие нижнюю часть ног ниже или выше колена (получулки).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
