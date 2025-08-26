Бактерии в креме — новая роскошь: почему микробы стали главным оружием в индустрии красоты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Ферментация уже давно используется в кулинарии и медицине, а сегодня этот процесс занял прочное место и в косметологии. Технология позволяет активным компонентам становиться более биодоступными, мягко воздействовать на кожу и повышать её устойчивость к стрессовым факторам.

Девушка с ферментированной косметикой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с ферментированной косметикой

Что такое ферментация в косметике

Ферментация — это процесс расщепления сложных соединений на более простые с помощью микроорганизмов. Для кожи это означает:

  • молекулы становятся меньше и легче усваиваются;
  • появляются новые активные метаболиты;
  • снижается риск раздражения;
  • усиливается антиоксидантный потенциал.

Таким образом, ферментированные компоненты не маскируют проблемы, а системно укрепляют кожу, делая уход более физиологичным.

Рисовая вода: древний секрет с научным подтверждением

Ферментированная рисовая вода давно используется в Азии как средство для сияющей кожи и блестящих волос. Сегодня её эффективность доказана научно:

  • содержит витамины группы B, аминокислоты и антиоксиданты;
  • снижает трансэпидермальную потерю влаги;
  • уменьшает гиперпигментацию;
  • укрепляет барьерную функцию кожи;
  • благодаря инозитолу мягко регулирует работу меланоцитов, уменьшая риск появления пятен.

Регулярное применение делает кожу более устойчивой к агрессивным внешним факторам и улучшает её текстуру.

Пробиотики: баланс микробиома

На поверхности кожи живёт целая экосистема микроорганизмов — микробиом. Нарушение этого баланса связано с акне, дерматитом и повышенной чувствительностью. Пробиотики и их производные работают иначе, чем кажется на первый взгляд:

  • не заселяют кожу новыми бактериями, а запускают регуляторные механизмы;
  • усиливают выработку антимикробных пептидов;
  • укрепляют межклеточные связи;
  • уменьшают воспаление и покраснение.

Особенно хорошо себя показали лизаты Lactobacillus и Bifidobacterium, которые помогают коже быстрее восстанавливаться после стрессов и косметических процедур.

Пребиотики и постбиотики: питание и сигналы

Помимо пробиотиков, в уходе всё чаще используют пребиотики и постбиотики.

  • Пребиотики (инулин, альфа-глюкан, фруктоолигосахариды) служат питанием для "хороших" бактерий.
  • Постбиотики - это продукты жизнедеятельности микроорганизмов: ферменты, витамины, жирные кислоты. Они помогают регулировать pH, контролировать воспаление и ускоряют процессы восстановления.

Вместе эти компоненты создают оптимальные условия для стабильной и здоровой микрофлоры кожи.

Кому особенно полезны ферментированные компоненты

Ферментированные экстракты, пробиотики и рисовая вода актуальны для людей, у которых:

  • чувствительная или реактивная кожа;
  • ослабленный барьер после кислот и ретиноидов;
  • сухость из-за климата или отопления;
  • акне, розацеа или воспалительные состояния (по согласованию с врачом);
  • восстановительный период после косметологических процедур.

Но даже при отсутствии проблем ферментированные формулы работают как профилактика, укрепляя кожу "на будущее".

Как выбрать косметику с пробиотиками и ферментами

Чтобы уход был эффективным, стоит учитывать:

  • форму компонента (лизат, ферментат, экстракт — а не живые бактерии);
  • место ингредиента в составе (чем ближе к началу списка — тем выше концентрация);
  • отсутствие агрессивных добавок (спирт, резкие отдушки);
  • правильную упаковку (тёмные флаконы, защита от воздуха).

Важно помнить: такие средства не дают мгновенного "вау-эффекта", их сила — в накопительном действии и долговременной защите кожи.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
