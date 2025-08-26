Жемчуг ломает традиции: 4 способа носить его так, что Коко Шанель бы покраснела

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дизайнер Дилара Финдикоглу вывела в моду длинные жемчужные ожерелья
2:24
Моя семья » Красота и стиль

Жемчуг никогда не уходил окончательно из моды, но в сезоне 2025/26 он переживает настоящий ренессанс. Дизайнеры предлагают не только классические ожерелья, но и новые способы носить жемчужные украшения так, чтобы они смотрелись свежо и смело.

девушка с жемчугом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
девушка с жемчугом

Длинные нити, а не чокеры

Тренд этого сезона — ожерелья до пояса. Chanel и Дилара Финдикоглу показали на подиуме жемчуг в формате длинных нитей, которые создают ощущение свободы и богемности.

  • Сочетаются с однотонными платьями и пальто.
  • Подчёркивают силуэт и вытягивают фигуру.
  • Смотрятся современнее, чем короткие ожерелья или чокеры.

Классика встречает эклектику

Chanel пошли на эксперимент, добавив к жемчугу цветные камни. В результате получилось украшение, которое сочетает в себе строгость и смелость.

  • Идеально подходит и к джинсам с футболкой, и к деловому костюму.
  • Универсальный аксессуар, который работает как днём, так и вечером.
  • Добавляет образу индивидуальности.

Жемчуг вне шкатулки

Сегодня жемчуг не ограничивается только украшениями. Его используют для стилизации одежды и аксессуаров.

  • На сумке: повяжите ожерелье на ручку — и получите уникальный акцент.
  • Через плечо: носите длинную нить, как кроссбоди-сумку.
  • На талии: жемчужный бодичейн или ожерелье вокруг пояса создадут модный акцент.

Тайна принцессы Дианы

Самый эффектный приём принадлежит леди Ди. В 1985 году она появилась в жемчужном ожерелье, надетом задом наперёд. Украшение спускалось по её спине и подчёркивало вырез платья Catherine Walker.

Сегодня этот способ снова в тренде:

  • Носите жемчуг с платьями с открытой спиной.
  • Выбирайте тёмные ткани — белые камни на их фоне выглядят особенно ярко.
  • Идеально для вечерних выходов и эффектных образов.

Жемчуг перестал быть "символом прошлого". Теперь это материал для экспериментов и смелых решений. Он может подчеркнуть строгость, добавить игривости или даже стать частью вашего повседневного образа.

Уточнения

Же́мчуг жемчу́жина — минералоид, биогенное твёрдое, округлое или неправильной формы образование, извлекаемое из раковин некоторых морских и речных моллюсков.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
