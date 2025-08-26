Жемчуг ломает традиции: 4 способа носить его так, что Коко Шанель бы покраснела

Жемчуг никогда не уходил окончательно из моды, но в сезоне 2025/26 он переживает настоящий ренессанс. Дизайнеры предлагают не только классические ожерелья, но и новые способы носить жемчужные украшения так, чтобы они смотрелись свежо и смело.
Тренд этого сезона — ожерелья до пояса. Chanel и Дилара Финдикоглу показали на подиуме жемчуг в формате длинных нитей, которые создают ощущение свободы и богемности.
Chanel пошли на эксперимент, добавив к жемчугу цветные камни. В результате получилось украшение, которое сочетает в себе строгость и смелость.
Сегодня жемчуг не ограничивается только украшениями. Его используют для стилизации одежды и аксессуаров.
Самый эффектный приём принадлежит леди Ди. В 1985 году она появилась в жемчужном ожерелье, надетом задом наперёд. Украшение спускалось по её спине и подчёркивало вырез платья Catherine Walker.
Сегодня этот способ снова в тренде:
Жемчуг перестал быть "символом прошлого". Теперь это материал для экспериментов и смелых решений. Он может подчеркнуть строгость, добавить игривости или даже стать частью вашего повседневного образа.
