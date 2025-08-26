Жемчуг ломает традиции: 4 способа носить его так, что Коко Шанель бы покраснела

Дизайнер Дилара Финдикоглу вывела в моду длинные жемчужные ожерелья

Жемчуг никогда не уходил окончательно из моды, но в сезоне 2025/26 он переживает настоящий ренессанс. Дизайнеры предлагают не только классические ожерелья, но и новые способы носить жемчужные украшения так, чтобы они смотрелись свежо и смело.

Длинные нити, а не чокеры

Тренд этого сезона — ожерелья до пояса. Chanel и Дилара Финдикоглу показали на подиуме жемчуг в формате длинных нитей, которые создают ощущение свободы и богемности.

Сочетаются с однотонными платьями и пальто.

Подчёркивают силуэт и вытягивают фигуру.

Смотрятся современнее, чем короткие ожерелья или чокеры.

Классика встречает эклектику

Chanel пошли на эксперимент, добавив к жемчугу цветные камни. В результате получилось украшение, которое сочетает в себе строгость и смелость.

Идеально подходит и к джинсам с футболкой, и к деловому костюму.

Универсальный аксессуар, который работает как днём, так и вечером.

Добавляет образу индивидуальности.

Жемчуг вне шкатулки

Сегодня жемчуг не ограничивается только украшениями. Его используют для стилизации одежды и аксессуаров.

На сумке: повяжите ожерелье на ручку — и получите уникальный акцент.

повяжите ожерелье на ручку — и получите уникальный акцент. Через плечо: носите длинную нить, как кроссбоди-сумку.

носите длинную нить, как кроссбоди-сумку. На талии: жемчужный бодичейн или ожерелье вокруг пояса создадут модный акцент.

Тайна принцессы Дианы

Самый эффектный приём принадлежит леди Ди. В 1985 году она появилась в жемчужном ожерелье, надетом задом наперёд. Украшение спускалось по её спине и подчёркивало вырез платья Catherine Walker.

Сегодня этот способ снова в тренде:

Носите жемчуг с платьями с открытой спиной.

Выбирайте тёмные ткани — белые камни на их фоне выглядят особенно ярко.

Идеально для вечерних выходов и эффектных образов.

Жемчуг перестал быть "символом прошлого". Теперь это материал для экспериментов и смелых решений. Он может подчеркнуть строгость, добавить игривости или даже стать частью вашего повседневного образа.

