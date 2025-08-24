Странные ингредиенты превращают уход за лицом в магию

Индустрия красоты давно использует неожиданные компоненты, которые ранее воспринимались как экзотика. Многие из них получили научное подтверждение и стали частью уходовых формул.
Изначально использовался в корейской косметике, затем стал востребованным во всём мире. Содержит протеины, гликопептиды, гиалуроновую кислоту и антиоксиданты. Улучшает регенерацию клеток, смягчает следы акне и морщины, повышает упругость кожи.
Применяется в малых дозах в составе кремов и сывороток. Содержащиеся пептиды вызывают лёгкие микросокращения, что визуально разглаживает мелкие морщины. Дополнительно стимулируется синтез коллагена, повышается плотность и эластичность кожи.
В традиционной китайской медицине назывался "грибом бессмертия". Сегодня используется в косметике благодаря содержанию антиоксидантов, полисахаридов и тритерпенов. Поддерживает барьерные функции кожи, снижает воспаления и повышает устойчивость к внешним факторам.
После процесса брожения обогащается пробиотиками, аминокислотами и антиоксидантами. Поддерживает микробиом кожи, укрепляет защитный барьер, снижает чувствительность и повышает устойчивость кожи к раздражителям.
