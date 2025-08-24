Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Странные ингредиенты превращают уход за лицом в магию

Необычные природные ингредиенты, применяющиеся в современных косметических средствах: пчелиный яд, экстракт улитки
1:29
Моя семья » Красота и стиль

Индустрия красоты давно использует неожиданные компоненты, которые ранее воспринимались как экзотика. Многие из них получили научное подтверждение и стали частью уходовых формул.

Женщина наносит увлажняющий бальзам на лицо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина наносит увлажняющий бальзам на лицо

Экстракт улитки

Изначально использовался в корейской косметике, затем стал востребованным во всём мире. Содержит протеины, гликопептиды, гиалуроновую кислоту и антиоксиданты. Улучшает регенерацию клеток, смягчает следы акне и морщины, повышает упругость кожи.

Пчелиный яд

Применяется в малых дозах в составе кремов и сывороток. Содержащиеся пептиды вызывают лёгкие микросокращения, что визуально разглаживает мелкие морщины. Дополнительно стимулируется синтез коллагена, повышается плотность и эластичность кожи.

Экстракт грибов Reishi

В традиционной китайской медицине назывался "грибом бессмертия". Сегодня используется в косметике благодаря содержанию антиоксидантов, полисахаридов и тритерпенов. Поддерживает барьерные функции кожи, снижает воспаления и повышает устойчивость к внешним факторам.

Ферментированная кокосовая вода

После процесса брожения обогащается пробиотиками, аминокислотами и антиоксидантами. Поддерживает микробиом кожи, укрепляет защитный барьер, снижает чувствительность и повышает устойчивость кожи к раздражителям.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
