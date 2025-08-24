Прыщи не берутся с воздуха: продукты, что запускают хаос на лице

Мы привыкли думать, что главный враг чистого лица — шоколад. Но правда куда неприятнее: список продуктов, провоцирующих прыщи и воспаления, намного шире.
Многие замечают, что отказ от молока и йогуртов меняет кожу в лучшую сторону. Учёные спорят, что именно виновато — гормоны, лактоза или сывороточный белок. Но факт остаётся фактом: молоко у многих запускает воспалительные процессы.
Хлеб, сладости и другие продукты с высоким гликемическим индексом стремительно поднимают уровень сахара в крови. В результате кожа становится жирнее, поры быстрее забиваются, а акне только усиливается.
Они бьют по коже сразу с двух сторон: дают резкий скачок сахара и обезвоживают из-за кофеина. Итог — тусклый цвет лица и воспаления. Даже напитки с "безвредными" подсластителями не становятся исключением.
Мы знаем, что жареное вредно, но продолжаем тянуться к картошке фри и курочке. Проблема в том, что масла при жарке разрушают коллаген и эластин — белки, отвечающие за молодость кожи. А ещё такие блюда усиливают проявления псориаза и розацеа.
Неожиданно в "чёрный список" попадают чайный гриб, квашеная капуста, цитрусовые, шпинат и баклажаны. Всё из-за гистаминов, которые могут вызывать аллергию и зуд у людей с чувствительной кожей.
Не занимайтесь самолечением! Подобные продукты действуют по-разному: у кого-то они не оставят и следа, а у других вызовут бурную реакцию. Если есть подозрение на серьёзные проблемы, решение должен принимать врач.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
