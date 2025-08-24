Прыщи не берутся с воздуха: продукты, что запускают хаос на лице

Продукты, которые вызывают акне и воспаления кожи — данные врачей

Мы привыкли думать, что главный враг чистого лица — шоколад. Но правда куда неприятнее: список продуктов, провоцирующих прыщи и воспаления, намного шире.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акне

Молочные продукты

Многие замечают, что отказ от молока и йогуртов меняет кожу в лучшую сторону. Учёные спорят, что именно виновато — гормоны, лактоза или сывороточный белок. Но факт остаётся фактом: молоко у многих запускает воспалительные процессы.

Белый хлеб и быстрые углеводы

Хлеб, сладости и другие продукты с высоким гликемическим индексом стремительно поднимают уровень сахара в крови. В результате кожа становится жирнее, поры быстрее забиваются, а акне только усиливается.

Газировка и сладкие напитки

Они бьют по коже сразу с двух сторон: дают резкий скачок сахара и обезвоживают из-за кофеина. Итог — тусклый цвет лица и воспаления. Даже напитки с "безвредными" подсластителями не становятся исключением.

Жареная еда

Мы знаем, что жареное вредно, но продолжаем тянуться к картошке фри и курочке. Проблема в том, что масла при жарке разрушают коллаген и эластин — белки, отвечающие за молодость кожи. А ещё такие блюда усиливают проявления псориаза и розацеа.

Ферментированные продукты и овощи-сюрпризы

Неожиданно в "чёрный список" попадают чайный гриб, квашеная капуста, цитрусовые, шпинат и баклажаны. Всё из-за гистаминов, которые могут вызывать аллергию и зуд у людей с чувствительной кожей.

Важное предупреждение

Не занимайтесь самолечением! Подобные продукты действуют по-разному: у кого-то они не оставят и следа, а у других вызовут бурную реакцию. Если есть подозрение на серьёзные проблемы, решение должен принимать врач.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

