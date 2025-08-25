Кожа после бессонной ночи: быстрые способы вернуть сияние и свежесть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Каждая из нас сталкивалась с утренним отражением после ночи без сна: тусклый цвет лица, отёки, сухость. Бессонница мгновенно отражается на коже, делая её уставшей и безжизненной. Но правильный уход способен быстро вернуть ей свежесть и сияние.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Первые шаги: очищение и увлажнение

После короткого сна коже необходимо мягкое умывание с пенкой или мицеллярной водой. Избегайте агрессивных средств: стресс уже сделал своё дело. Сразу после очищения используйте увлажняющий тоник или спрей с термальной водой — это поможет насытить кожу влагой и снять стянутость.

SOS-маски

Гелевые или тканевые маски с гиалуроновой кислотой, экстрактом алоэ или огурца мгновенно устраняют следы усталости. Если времени мало — положите патчи под глаза, чтобы убрать отёки и освежить взгляд.

Массаж и холод

Лёгкий лимфодренажный массаж пальцами или роликом помогает улучшить микроциркуляцию. Холодные ложки, кубики льда или специальные бьюти-кубики с отварами трав быстро убирают отёчность и придают коже тонус.

Макияж-спасатель

Лёгкий увлажняющий тон с эффектом сияния, немного кремовых румян и хайлайтер сделают кожу более живой. Главное — отказаться от плотного покрытия, чтобы не подчеркнуть усталость.

Даже одна бессонная ночь может отразиться на лице, но правильные шаги возвращают коже свежесть уже за 15–20 минут. Такой экспресс-уход — идеальный способ скрыть следы усталости и почувствовать себя увереннее.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
