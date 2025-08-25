Секрет гладкой кожи — сахарные пилинги, которые работают без лишней жёсткости

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:47
Моя семья » Красота и стиль

Косметика давно научилась совмещать пользу и удовольствие. Сахарные пилинги стали тем самым «сладким» ритуалом, который не только радует ароматами, но и делает кожу гладкой. Новый тренд в уходе обещает результат, сравнимый с салонным, — и всё это дома.

Скраб
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Скраб

Почему именно сахар

Сахарные кристаллы бережно отшелушивают ороговевшие клетки, улучшая микроциркуляцию. В отличие от соляных скрабов, они действуют мягче и идеально подходят даже для чувствительной кожи. Дополнительные масла и экстракты в составе делают кожу мягкой и напитанной.

Польза для кожи

  • Убирает сухость и шелушения.
  • Выравнивает тон кожи.
  • Делает её гладкой и бархатистой.
  • Улучшает впитывание кремов и масел.

Секрет в том, что сахар при контакте с водой слегка растворяется, превращая жёсткие гранулы в нежный уход.

Как использовать правильно

Наносите скраб на влажную кожу лёгкими массирующими движениями, уделяя внимание локтям, коленям и стопам. Для максимального эффекта используйте 1–2 раза в неделю. После процедуры обязательно нанесите увлажняющий крем или масло.

Домашний рецепт

Смешайте 2 ст. ложки сахара с 1 ст. ложкой кокосового масла и добавьте несколько капель любимого эфирного масла. Такой скраб работает не хуже магазинного и создаёт спа-эффект прямо у вас дома.

Сахарные пилинги — это не просто уход, а настоящий ритуал красоты. Они дарят коже мягкость, сияние и ощущение удовольствия после каждого применения.

Уточнения

Скраб  косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок, сильные кислоты, щëлок и т. п.), используеься для очищения и отбеливания, а так же для очищения кожи от омертвевших клеток.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Домашние сахарные скрабы — простой рецепт гладкой и ухоженной кожи
