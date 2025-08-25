Кремы вместо масел: новый способ дарить волосам блеск и лёгкость без утяжеления

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Мир ухода за волосами меняется, и привычные масла постепенно уступают место кремам-альтернативам. Эти текстуры легче, быстрее впитываются и дарят эффект ухоженности без утяжеления. Новый тренд обещает сделать волосы блестящими, но при этом воздушными.

Женщина наносит несмываемый кондиционер на волосы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина наносит несмываемый кондиционер на волосы

Чем кремы отличаются от масел

В отличие от масел, которые могут оставлять плёнку, кремы имеют водную основу. Они глубже увлажняют волосы, не перегружая их. Формула часто содержит керамиды, протеины и витамины, что делает такие средства универсальными: и для кончиков, и для всей длины.

Кому подойдут

  • Обладательницам тонких волос, которые быстро теряют объём.
  • Тем, кто страдает от сухости и ломкости.
  • Девушкам, предпочитающим лёгкие текстуры и естественный вид.

Кремы особенно удобны летом, когда волосы нуждаются в увлажнении, но не переносят избыточного жира.

Как использовать

Наносите небольшое количество на влажные волосы по всей длине или только на кончики. Крем можно использовать ежедневно — он не оставляет жирного блеска и легко смывается при следующем мытье. Многие формулы защищают ещё и от горячего воздуха фена.

Почему это тренд

Главный плюс кремов — баланс между уходом и лёгкостью. Они создают эффект «живых волос», которые блестят и легко укладываются. Это ответ на запрос 2025 года: ухоженность без перегруженности.

Кремы для волос вместо масел — это новый уровень комфорта и эффективности. Они дают блеск, защищают от сухости и делают волосы лёгкими, сохраняя их естественный объём.

Уточнения

Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
