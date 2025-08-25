Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морковь и цуккини заиграют по-новому: сочные фрикадельки — попробуйте простой рецепт
Учёные: загрязнение атмосферы от космических запусков растёт
Биолог Латынина о своём похудении на 30 кг: нужно перестать воевать с едой
Матрас и шторы нужно чистить хотя бы раз в год — иначе рискуете здоровьем
Сергей Лазарев назвал Леру Кудрявцеву родным человеком
Раскройте тайны парка Миссисипи-Палисейдс: приключение среди скал и истории США
Автовладельцы выбирают Peugeot 206 и Daewoo Nexia среди бюджетных моделей
Стоматолог Ахмурзаев: главная причина кариеса связана с плохой гигиеной полости рта
Принципы бодибилдинга: тренировки, позирование, питание и восстановление — тренеры

Макияж, который работает как уход: декоративная косметика с ретинолом меняет правила игры

Декоративная косметика с ретинолом стала новым трендом в макияже
1:44
Моя семья » Красота и стиль

Ретинол давно закрепил за собой звание главного ингредиента антивозрастного ухода. Теперь он вышел за рамки сывороток и кремов, появившись в декоративной косметике. Помады, тональные средства и пудры с ретинолом обещают не только идеальный макияж, но и реальную заботу о коже.

ASMR макияж
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ASMR макияж

Что делает ретинол в макияже особенным

В классическом уходе ретинол работает на обновление клеток и стимулирует выработку коллагена. В декоративных формулах его добавляют в мягкой концентрации, чтобы продукт не только украшал, но и постепенно улучшал текстуру кожи. Такой макияж не просто маскирует несовершенства, а помогает им уменьшаться.

Какие продукты стоит попробовать

  • Тональные основы с ретинолом — создают ровный тон и мягко разглаживают морщинки.
  • Помады и бальзамы — ухаживают за губами, делая их более гладкими.
  • Пудры и хайлайтеры — сочетают матовый эффект с деликатным уходом.

Преимущества декоративной косметики с ретинолом

  • Двойное действие: макияж + уход
  • Постепенное улучшение состояния кожи
  • Мягкие формулы — без риска раздражения
  • Идеально для тех, кто ценит минимализм в бьюти-рутине

Кому подходит

Такую косметику выбирают женщины, которые хотят сократить количество шагов в уходе и макияже. Особенно это актуально для тех, кто ведёт активный образ жизни и ценит продукты «два в одном».

Декоративная косметика с ретинолом — это шаг в будущее, где макияж перестаёт быть маской и становится союзником в борьбе за молодость и здоровье кожи.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый антиоксидант.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов
Наука и техника
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов Аудио 
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Неожиданная страна запускает крупнейший ветропарк в Европе
Наука и техника
Неожиданная страна запускает крупнейший ветропарк в Европе Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Последние материалы
Учёные: загрязнение атмосферы от космических запусков растёт
Биолог Латынина о своём похудении на 30 кг: нужно перестать воевать с едой
Матрас и шторы нужно чистить хотя бы раз в год — иначе рискуете здоровьем
Сергей Лазарев назвал Леру Кудрявцеву родным человеком
Раскройте тайны парка Миссисипи-Палисейдс: приключение среди скал и истории США
Автовладельцы выбирают Peugeot 206 и Daewoo Nexia среди бюджетных моделей
Стоматолог Ахмурзаев: главная причина кариеса связана с плохой гигиеной полости рта
Декоративная косметика с ретинолом стала новым трендом в макияже
Принципы бодибилдинга: тренировки, позирование, питание и восстановление — тренеры
Привычка смотреть вниз на экран приводит к образованию второго подбородка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.