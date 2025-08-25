Макияж, который работает как уход: декоративная косметика с ретинолом меняет правила игры

Ретинол давно закрепил за собой звание главного ингредиента антивозрастного ухода. Теперь он вышел за рамки сывороток и кремов, появившись в декоративной косметике. Помады, тональные средства и пудры с ретинолом обещают не только идеальный макияж, но и реальную заботу о коже.
В классическом уходе ретинол работает на обновление клеток и стимулирует выработку коллагена. В декоративных формулах его добавляют в мягкой концентрации, чтобы продукт не только украшал, но и постепенно улучшал текстуру кожи. Такой макияж не просто маскирует несовершенства, а помогает им уменьшаться.
Такую косметику выбирают женщины, которые хотят сократить количество шагов в уходе и макияже. Особенно это актуально для тех, кто ведёт активный образ жизни и ценит продукты «два в одном».
Декоративная косметика с ретинолом — это шаг в будущее, где макияж перестаёт быть маской и становится союзником в борьбе за молодость и здоровье кожи.
Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый антиоксидант.
Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.