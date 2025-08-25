Японский массаж для молодости кожи: техника, которая заменяет дорогие процедуры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Японские женщины веками славятся своей фарфоровой кожей и естественной свежестью. Одним из их секретов считается массаж лица, направленный на сохранение молодости и упругости кожи. Эта практика уже стала мировым бьюти-трендом и заслуженно попала в топ-ритуалы 2025 года.

Женщина с брылями на лице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с брылями на лице

В чём суть японского массажа

Главная цель — улучшение лимфодренажа и стимуляция кровообращения. При правильной технике массаж снимает отёки, уменьшает выраженность морщин и возвращает коже здоровый тон. Это естественный способ продлить молодость без уколов и салонных процедур.

Японский массаж лица: пошаговая инструкция

Подготовка

Перед массажем очистите кожу от макияжа и загрязнений. Нанесите лёгкое масло или крем, чтобы движения были мягкими и не травмировали кожу.

Этап 1. Разогрев

  • Лёгкими поглаживающими движениями проведите ладонями от центра лица к вискам.
  • Повторите 3–4 раза, чтобы расслабить мышцы.

Этап 2. Лоб

  • Подушечками пальцев делайте движения от центра лба к линии роста волос.
  • Повторите 5 раз — это поможет разгладить мимические морщины.

Этап 3. Область глаз

  • Лёгкими постукиваниями пройдитесь от внутреннего уголка глаза по нижнему веку к вискам.
  • Затем по верхнему веку вернитесь обратно. Повторите 3 круга.

Этап 4. Скулы и щёки

  • Кончиками пальцев проведите от крыльев носа по скуловой дуге к ушам.
  • Это снимает отёки и делает овал лица более чётким.

Этап 5. Подбородок и овал лица

  • Проведите от центра подбородка вдоль нижней челюсти к ушам.
  • Повторите 5 раз — помогает подтянуть овал.

Этап 6. Лимфодренаж

  • Завершите массаж мягкими движениями от подбородка вниз по шее к ключицам.
  • Это выводит лишнюю жидкость и снимает отёчность.

Время и частота

Оптимально — 10–15 минут, 3 раза в неделю. Уже через месяц кожа станет более упругой, а черты лица — свежими и выразительными.

Польза для кожи

Регулярный японский массаж помогает:

  1. Разгладить мелкие морщины
  2. Снизить отёчность
  3. Сделать контур лица более чётким
  4. Насытить кожу кислородом, вернув ей свежесть

Несколько минут в день способны подарить коже упругость, сияние и естественную молодость.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
