Экстракт розы в косметике — средство для кожи, которое не подведёт

Роза давно стала символом женственности и красоты, но её ценность не ограничивается только ароматом. Экстракт лепестков розы активно используется в косметологии благодаря своим ухаживающим свойствам. Такие средства сочетают роскошь аромата и реальную пользу для кожи.
Экстракт розы богат антиоксидантами, витаминами и эфирными маслами. Он успокаивает раздражения, борется с тусклостью и возвращает коже свежий вид. Особенно ценят розовую косметику за её способность удерживать влагу и придавать лицу мягкость.
Главное преимущество — универсальность. Экстракт розы подходит для всех типов кожи: сухой он возвращает влагу, чувствительной — комфорт, а жирной помогает сбалансировать выработку себума.
Косметика с экстрактом розы — это не только про романтику и аромат. Это про продуманный уход, который работает мягко и эффективно, превращая ежедневный ритуал в удовольствие.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
