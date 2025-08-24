Экстракт розы в косметике — средство для кожи, которое не подведёт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Роза давно стала символом женственности и красоты, но её ценность не ограничивается только ароматом. Экстракт лепестков розы активно используется в косметологии благодаря своим ухаживающим свойствам. Такие средства сочетают роскошь аромата и реальную пользу для кожи.

Уход за кожей
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Уход за кожей

Чем полезна роза для кожи

Экстракт розы богат антиоксидантами, витаминами и эфирными маслами. Он успокаивает раздражения, борется с тусклостью и возвращает коже свежий вид. Особенно ценят розовую косметику за её способность удерживать влагу и придавать лицу мягкость.

Форматы средств с экстрактом розы

  • Розовые тоники — снимают усталость и оживляют цвет лица.
  • Кремы и сыворотки — укрепляют барьер кожи и защищают от стресса.
  • Маски — дарят мгновенный эффект увлажнения и свежести.
  • Розовое масло — подходит для массажа и питания кожи.

Почему выбирают розу

Главное преимущество — универсальность. Экстракт розы подходит для всех типов кожи: сухой он возвращает влагу, чувствительной — комфорт, а жирной помогает сбалансировать выработку себума.

Косметика с экстрактом розы — это не только про романтику и аромат. Это про продуманный уход, который работает мягко и эффективно, превращая ежедневный ритуал в удовольствие.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
