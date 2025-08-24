Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Если хотите комнатное растение, которое не требует ухода, выбирайте тёщин язык
Эксперты авиационной отрасли: изменения климата усиливают турбулентность
New York Times: медведь-сладкоежка устроил набег на кафе-мороженое в Калифорнии
Вашингтонский университет: пожилым людям достаточно спать 4,5–6,5 часа для сохранения памяти
Владелец автосервиса: подержанный автомобиль с CVT всегда несёт риск поломки
Сжигаем максимум калорий: эксперты клиники Клеверленда создали рейтинг самых энергозатратных упражнений
Павел Табаков не будет заставлять свою дочь становиться актрисой
Витаминные ампулы стали трендом: почему они работают лучше масок
Фатальный рок тяготит над петербургскими мостами, почти каждый год они проваливаются… — писала газета Новое время 25 августа 1906 года

Ананас в косметике: фруктовый тренд, который творит чудеса с кожей

Фруктовый уход за лицом: ананас в косметике возвращает сияние кожи
1:33
Моя семья » Красота и стиль

Ананас давно вышел за рамки кухни и стал звездой домашней косметологии. Его яркая мякоть богата витаминами и ферментами, которые дарят коже свежесть и гладкость. Маски с ананасом обещают мягкое обновление, сияние и заряд энергии.

ананас
Фото: freepik by pikisuperstar
ананас

Почему ананас работает

Главный секрет — фермент бромелайн. Он мягко отшелушивает ороговевшие клетки, выравнивает тон и придаёт коже здоровый блеск. Кроме того, ананас содержит витамин С, который борется с тусклостью и стимулирует выработку коллагена.

Домашние рецепты

  • Освежающая маска: пюре из ананаса + ложка мёда. Наносите на 10 минут для сияния.
  • Матирующая маска: ананасовое пюре + белая глина. Отлично для жирной кожи.
  • Увлажняющая маска: ананас + йогурт. Снимает сухость и дарит мягкость.

Готовые маски с ананасом

  1. Kiehl’s Pineapple Papaya Facial Scrub — мягкий энзимный уход с фруктовыми экстрактами.
  2. Andalou Naturals Pumpkin & Pineapple Enzyme Mask — сочетание энзимов для обновления кожи.
  3. Glow Recipe Pineapple-C Bright Serum — формат сыворотки, но работает как экспресс-маска для сияния.

Маски с ананасом — это быстрый способ подарить коже энергию и свежесть. Их можно использовать как готовые бьюти-продукты или готовить дома для натурального эффекта сияния.

Уточнения

Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины
Еда и рецепты
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины Аудио 
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов
Наука и техника
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Хрустящие баклажаны по-китайски: секрет идеальной корочки
Хрустящие баклажаны по-китайски: секрет идеальной корочки
Последние материалы
Витаминные ампулы стали трендом: почему они работают лучше масок
Фатальный рок тяготит над петербургскими мостами, почти каждый год они проваливаются… — писала газета Новое время 25 августа 1906 года
Фруктовый уход за лицом: ананас в косметике возвращает сияние кожи
Рецепт домашней чурчхелы с орехами и виноградным соком
Минобороны Канады: 680 млн CAD пойдут на закупку оружия в США для Украины
Анастасия Решетова заявила, что работала по найму только в подростковом возрасте
Исследование: кофеин повышает настроение и делает людей энергичнее
CNN: SpaceX анонсировала десятый запуск Starship
Юрист Гусятникова объяснила, как россиянам снимать наличные без риска ограничений ЦБ
Загадка храма Гауди: как и когда завершится строительство Саграда Фамилия в Барселоне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.