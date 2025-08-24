Ананас в косметике: фруктовый тренд, который творит чудеса с кожей

Фруктовый уход за лицом: ананас в косметике возвращает сияние кожи

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ананас давно вышел за рамки кухни и стал звездой домашней косметологии. Его яркая мякоть богата витаминами и ферментами, которые дарят коже свежесть и гладкость. Маски с ананасом обещают мягкое обновление, сияние и заряд энергии.

Фото: freepik by pikisuperstar ананас

Почему ананас работает

Главный секрет — фермент бромелайн. Он мягко отшелушивает ороговевшие клетки, выравнивает тон и придаёт коже здоровый блеск. Кроме того, ананас содержит витамин С, который борется с тусклостью и стимулирует выработку коллагена.

Домашние рецепты

Освежающая маска: пюре из ананаса + ложка мёда. Наносите на 10 минут для сияния.

пюре из ананаса + ложка мёда. Наносите на 10 минут для сияния. Матирующая маска: ананасовое пюре + белая глина. Отлично для жирной кожи.

ананасовое пюре + белая глина. Отлично для жирной кожи. Увлажняющая маска: ананас + йогурт. Снимает сухость и дарит мягкость.

Готовые маски с ананасом

Kiehl’s Pineapple Papaya Facial Scrub — мягкий энзимный уход с фруктовыми экстрактами. Andalou Naturals Pumpkin & Pineapple Enzyme Mask — сочетание энзимов для обновления кожи. Glow Recipe Pineapple-C Bright Serum — формат сыворотки, но работает как экспресс-маска для сияния.

Маски с ананасом — это быстрый способ подарить коже энергию и свежесть. Их можно использовать как готовые бьюти-продукты или готовить дома для натурального эффекта сияния.

Уточнения

Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).

