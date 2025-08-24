Ананас в косметике: фруктовый тренд, который творит чудеса с кожей

Ананас давно вышел за рамки кухни и стал звездой домашней косметологии. Его яркая мякоть богата витаминами и ферментами, которые дарят коже свежесть и гладкость. Маски с ананасом обещают мягкое обновление, сияние и заряд энергии.
Главный секрет — фермент бромелайн. Он мягко отшелушивает ороговевшие клетки, выравнивает тон и придаёт коже здоровый блеск. Кроме того, ананас содержит витамин С, который борется с тусклостью и стимулирует выработку коллагена.
Маски с ананасом — это быстрый способ подарить коже энергию и свежесть. Их можно использовать как готовые бьюти-продукты или готовить дома для натурального эффекта сияния.
Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).
