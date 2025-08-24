Маникюр как кредит: берёшь красоту, а расплачиваются ногти

Красивое и стойкое покрытие — мечта каждой женщины. Но даже самый блестящий маникюр не всегда безвреден. Наши ногти умеют "говорить", и если прислушаться, можно вовремя заметить тревожные сигналы.
Проблема не столько в самом полугелевом покрытии, сколько в процессе.
Ногти начинают ломаться, становятся тонкими, появляются белые точки или расслаивание. Иногда добавляется сухость и воспалённые кутикулы, от чего руки выглядят уставшими.
Продолжительность паузы зависит от состояния ногтей:
Важно помнить: сделать ногти "толще" невозможно. Единственный способ — дождаться, пока вырастет здоровая пластина.
Обычный лак мягче по воздействию, но быстрее скалывается. Полугель при правильном нанесении и аккуратном снятии способен даже защищать ногти. Главный секрет — баланс: соблюдать технику и давать ногтям передышку.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
