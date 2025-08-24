Маникюр как кредит: берёшь красоту, а расплачиваются ногти

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:47
Моя семья » Красота и стиль

Красивое и стойкое покрытие — мечта каждой женщины. Но даже самый блестящий маникюр не всегда безвреден. Наши ногти умеют "говорить", и если прислушаться, можно вовремя заметить тревожные сигналы.

Здоровые ногти
Фото: https://i.pinimg.com/originals/83/8e/fb/838efb910a6dbc5a550a09133070d10f.jpg
Здоровые ногти

Что действительно вредит ногтям

Проблема не столько в самом полугелевом покрытии, сколько в процессе.

  • Сильное и частое спиливание делает ногтевую пластину тоньше.
  • Резкое снятие лака руками вместе с ним убирает и слои кератина.
  • Лампы UV и LED хоть и безопасны в целом, но при постоянном использовании ускоряют старение кожи.
  • Первые признаки усталости

Ногти начинают ломаться, становятся тонкими, появляются белые точки или расслаивание. Иногда добавляется сухость и воспалённые кутикулы, от чего руки выглядят уставшими.

Сколько нужен отдых

Продолжительность паузы зависит от состояния ногтей:

  • при лёгких повреждениях — 2-4 недели;
  • при сильных — до двух месяцев.

Важно помнить: сделать ногти "толще" невозможно. Единственный способ — дождаться, пока вырастет здоровая пластина.

Как поддержать ногти в этот период

  • ежедневно использовать масло для кутикулы и питательный крем;
  • держать ногти короткими, чтобы избежать сколов;
  • надевать перчатки при контакте с водой и бытовой химией;
  • применять прозрачное укрепляющее покрытие или витаминный уход.

Полугель или классика

Обычный лак мягче по воздействию, но быстрее скалывается. Полугель при правильном нанесении и аккуратном снятии способен даже защищать ногти. Главный секрет — баланс: соблюдать технику и давать ногтям передышку.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
