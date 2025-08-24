Калий для красоты: неожиданное открытие в уходе за кожей, о котором говорят все

Бьюти-индустрия любит удивлять новыми ингредиентами, и теперь в центре внимания — калий. Этот минерал, известный прежде всего в диетологии, занял почётное место и в косметике. Сыворотки с калием обещают увлажнение, сияние и защиту кожи от стресса.
Калий играет ключевую роль в водно-солевом балансе организма. В косметике он работает схожим образом: помогает удерживать влагу, препятствует обезвоживанию и поддерживает упругость кожи. В результате лицо выглядит более свежим и «отдохнувшим».
Сыворотки с калием лучше наносить курсами — утром и вечером, под крем. Они идеально сочетаются с гиалуроновой кислотой, витамином С и антиоксидантами, усиливая общий эффект ухода.
Сыворотки с калием — пример того, как на первый взгляд «обычный» минерал может стать инновацией в косметологии. Это не просто тренд, а новый взгляд на увлажнение и сияние кожи.
Ка́лий — химический элемент 1-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы первой группы, IA), четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 19.
Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.