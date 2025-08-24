Перламутровый маникюр: возвращение моды из 2000-х, которое вас удивит

Тренды Y2K уверенно возвращаются, и на этот раз они добрались до ногтей. Перламутровый маникюр снова в центре внимания — нежный, сияющий и универсальный. Он идеально вписывается в эстетику нулевых и гармонично смотрится в современном минимализме.
В начале 2000-х этот маникюр ассоциировался с глянцем и лёгкой «кукольной» невинностью. Сегодня он переживает второе рождение: мастера делают его более тонким, утонченным и изысканным. Главное преимущество — перламутровое покрытие легко сочетается как с деловыми, так и с вечерними образами.
Перламутровый маникюр — это не просто ностальгия по 2000-м, а тренд, который отлично адаптировался к современным реалиям. Он универсален, женственен и снова в моде, доказывая: всё новое — это хорошо забытое старое.
Маникю́р — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
