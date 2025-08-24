Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Перламутровый маникюр: возвращение моды из 2000-х, которое вас удивит

Тренд 2000-х на новый лад: перламутровый маникюр снова актуален
Моя семья » Красота и стиль

Тренды Y2K уверенно возвращаются, и на этот раз они добрались до ногтей. Перламутровый маникюр снова в центре внимания — нежный, сияющий и универсальный. Он идеально вписывается в эстетику нулевых и гармонично смотрится в современном минимализме.

Длинный маникюр
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Длинный маникюр

Перламутр снова в моде

В начале 2000-х этот маникюр ассоциировался с глянцем и лёгкой «кукольной» невинностью. Сегодня он переживает второе рождение: мастера делают его более тонким, утонченным и изысканным. Главное преимущество — перламутровое покрытие легко сочетается как с деловыми, так и с вечерними образами.

Вариации тренда

  1. Классический жемчужный оттенок — идеален для офиса и свадебного маникюра.
  2. Перламутр с глиттером — для эффектного вечернего выхода.
  3. Хромовый перламутр — футуристичный вариант для смелых.
  4. Сочетание с нюдом — мягкий и стильный акцент для повседневности.

Почему стоит попробовать

  • Подходит для любой длины и формы ногтей.
  • Выглядит дорого даже без сложного дизайна.
  • Легко комбинируется с другими трендами — омбре, френчем, акцентным ногтем.
  • Освежает руки и делает их более ухоженными.

Перламутровый маникюр — это не просто ностальгия по 2000-м, а тренд, который отлично адаптировался к современным реалиям. Он универсален, женственен и снова в моде, доказывая: всё новое — это хорошо забытое старое.

Уточнения

Маникю́р — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
