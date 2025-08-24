Перламутровый маникюр: возвращение моды из 2000-х, которое вас удивит

Тренд 2000-х на новый лад: перламутровый маникюр снова актуален

Тренды Y2K уверенно возвращаются, и на этот раз они добрались до ногтей. Перламутровый маникюр снова в центре внимания — нежный, сияющий и универсальный. Он идеально вписывается в эстетику нулевых и гармонично смотрится в современном минимализме.

Перламутр снова в моде

В начале 2000-х этот маникюр ассоциировался с глянцем и лёгкой «кукольной» невинностью. Сегодня он переживает второе рождение: мастера делают его более тонким, утонченным и изысканным. Главное преимущество — перламутровое покрытие легко сочетается как с деловыми, так и с вечерними образами.

Вариации тренда

Классический жемчужный оттенок — идеален для офиса и свадебного маникюра. Перламутр с глиттером — для эффектного вечернего выхода. Хромовый перламутр — футуристичный вариант для смелых. Сочетание с нюдом — мягкий и стильный акцент для повседневности.

Почему стоит попробовать

Подходит для любой длины и формы ногтей.

Выглядит дорого даже без сложного дизайна.

Легко комбинируется с другими трендами — омбре, френчем, акцентным ногтем.

Освежает руки и делает их более ухоженными.

Перламутровый маникюр — это не просто ностальгия по 2000-м, а тренд, который отлично адаптировался к современным реалиям. Он универсален, женственен и снова в моде, доказывая: всё новое — это хорошо забытое старое.

