Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий

Мир макияжа постоянно пополняется инновационными текстурами, и хайлайтеры-капли — одна из них. Этот формат обещает лёгкое свечение, будто кожа светится изнутри. Средство стало любимцем визажистов и блогеров, потому что оно универсально и невероятно удобно в использовании.

Макияж с хайлайтером
Фото: https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/3723909/pub_5fc8c37c52642f33b989c1b6_5fc8ca61eb95a53734ae16d7/scale_1200
Макияж с хайлайтером

Почему хайлайтер-капли — хит

В отличие от компактных и кремовых форм, капли позволяют регулировать интенсивность сияния. Одна капля даёт деликатный «эффект влажной кожи», несколько — полноценное вечернее свечение. К тому же жидкая текстура легко смешивается с тональным кремом, превращая его в сияющий флюид.

Как использовать правильно

  • Для лица: нанесите точечно на скулы, спинку носа и над верхней губой.
  • В макияже глаз: добавьте каплю на веки вместо теней для трендового «глянцевого» эффекта.
  • Для тела: хайлайтер-капли можно смешать с лосьоном, чтобы придать коже сияние на открытых участках.

Преимущества

  1. Лёгкая текстура, которая не утяжеляет макияж.
  2. Универсальность — работает и для лица, и для тела.
  3. Экономичный расход: для эффекта достаточно пары капель.
  4. Современный формат, который подходит как для дневного макияжа, так и для вечернего.

Хайлайтеры-капли — это тот случай, когда макияж становится ближе к уходу: лёгкий, сияющий и естественный. Они подойдут тем, кто хочет подчеркнуть красоту, не перегружая образ.

Уточнения

Хайла́йтер — средство декоративной косметики, для создания «скульптурности» лица — высветления и выделения отдельных участков, добавления зрительного объёма, получения сияющего, свежего вида, создания эффекта светящейся кожи.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
