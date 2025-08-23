Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий

Мир макияжа постоянно пополняется инновационными текстурами, и хайлайтеры-капли — одна из них. Этот формат обещает лёгкое свечение, будто кожа светится изнутри. Средство стало любимцем визажистов и блогеров, потому что оно универсально и невероятно удобно в использовании.
В отличие от компактных и кремовых форм, капли позволяют регулировать интенсивность сияния. Одна капля даёт деликатный «эффект влажной кожи», несколько — полноценное вечернее свечение. К тому же жидкая текстура легко смешивается с тональным кремом, превращая его в сияющий флюид.
Хайлайтеры-капли — это тот случай, когда макияж становится ближе к уходу: лёгкий, сияющий и естественный. Они подойдут тем, кто хочет подчеркнуть красоту, не перегружая образ.
Хайла́йтер — средство декоративной косметики, для создания «скульптурности» лица — высветления и выделения отдельных участков, добавления зрительного объёма, получения сияющего, свежего вида, создания эффекта светящейся кожи.
