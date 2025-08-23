Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киркоров восхитился умением дочери самостоятельно отвечать хейтерам
BUND: в куриных яйцах обнаружены опасные химикаты
Правительство РФ закрепило за Роснефтью статус поставщика мазута для Приморья
Авиапасажирам на заметку: зачем бортпроводники дважды проверяют двери самолёта
Рецепт салата с помидорами и маринованным сладким перцем
OTA-обновления автомобилей несут риски для безопасности — мнение Арнульфа Тимеля
Перегруженные удлинители могут представлять серьёзную опасность возгорания
Inserm: телевизор в 2–5 лет замедляет развитие речи и моторику у детей
Певица Лариса Долина призналась, что панически боится высоты

Секрет гладкой кожи без инъекций — аминокислоты в кремах, которые работают на глубинном уровне

Кремы с аминокислотами: польза, действие и кому подходят
1:50
Моя семья » Красота и стиль

Современный уход за кожей всё чаще строится вокруг идей деликатности и естественности. Если раньше омоложение ассоциировалось с уколами и радикальными мерами, то теперь в центре внимания — мягкие и продуманные формулы. Кремы с аминокислотами обещают эффект лифтинга без шприцов и «замороженного лица».

Уход за кожей
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за кожей

Что делают аминокислоты для кожи

Аминокислоты — это строительные блоки белков, которые поддерживают упругость и здоровье кожи. В косметике они помогают укрепить барьер, стимулируют выработку коллагена и удерживают влагу. В результате кожа выглядит более гладкой, свежей и напитанной.

Кремы вместо ботокса

Главное преимущество кремов с аминокислотами — мягкое действие. Они не блокируют мышцы, а работают на уровне кожи: уменьшают глубину морщин, выравнивают тон и улучшают текстуру. В отличие от ботокса, результат появляется постепенно, но зато он естественный и без периода восстановления.

Кому подойдут

  • Тем, кто боится инъекций, но хочет омоложения.
  • Девушкам до 30 лет — для профилактики морщин.
  • Женщинам постарше — для поддержки тонуса и сияния кожи.

Преимущества

  • Естественный эффект — кожа выглядит ухоженной, но без следов вмешательства.
  • Комплексное действие — увлажнение, защита, антивозрастной уход.
  • Удобство — можно использовать ежедневно, совмещая с любым уходом.

Кремы с аминокислотами нельзя назвать волшебной заменой ботоксу, но они становятся достойной альтернативой для тех, кто выбирает мягкий путь к красоте. Это выбор в пользу естественности, здоровья кожи и удовольствия от ухода.

Уточнения

Аминокисло́ты также аминокарбо́новые кисло́ты, АМК — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак
Домашние животные
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта
Садоводство, цветоводство
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта Аудио 
Популярное
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц

На пляжах Гуардамар-дель-Сегура обнаружены ядовитые голубые драконы — миниатюрные моллюски с мощным ядом.

В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
168 миллиардов, которые перевернули Европу: куда на самом деле ушли деньги для Украины
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
Приседания не сделают ягодицы идеальными: вот упражнения, которые работают лучше
Приседания не сделают ягодицы идеальными: вот упражнения, которые работают лучше
Последние материалы
Киркоров восхитился умением дочери самостоятельно отвечать хейтерам
BUND: в куриных яйцах обнаружены опасные химикаты
Правительство РФ закрепило за Роснефтью статус поставщика мазута для Приморья
Авиапасажирам на заметку: зачем бортпроводники дважды проверяют двери самолёта
Рецепт салата с помидорами и маринованным сладким перцем
OTA-обновления автомобилей несут риски для безопасности — мнение Арнульфа Тимеля
Перегруженные удлинители могут представлять серьёзную опасность возгорания
Inserm: телевизор в 2–5 лет замедляет развитие речи и моторику у детей
Кремы с аминокислотами: польза, действие и кому подходят
Певица Лариса Долина призналась, что панически боится высоты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.