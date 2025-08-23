Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солнечную систему соединяют с Альфа Центавра — открытие eROSITA
Вода, движение и завтрак — формула утра без усталости
Компресс с яблочным уксусом помогает вывести загрязнения с ДСП
Выступление Post Malone в России отменено: политическая обстановка повлияла на решение
Кабачки защищают от возрастных изменений зрения благодаря лютеину и зеаксантину
Осенняя посадка чеснока в октябре обеспечивает урожай крупных головок
Budapester Zeitung: Венгрия и Украина обменялись резкими заявлениями после атак на Дружбу
Гузеева призналась, что в программе Давай поженимся ей приходится надевать маску
Профессор Уолтер Виллетт: жареный картофель связан с диабетом 2 типа

Гигиена без романтики: секреты жизни, которые современным не захочется повторить

История мыла: из чего его делали в XIX веке и как использовали
2:13
Моя семья » Красота и стиль

Сегодня сложно представить жизнь без горячего душа, мыла с ароматом лаванды и отдельного туалета. Но всего сто лет назад всё было иначе, и привычки гигиены скорее напоминали испытание, чем комфорт.

Гель для душа
Фото: https://i.pinimg.com/736x/4f/63/17/4f631747ae45097a98fedbcd2d5961b4.jpg
Гель для душа

Купание на кухне

В первой половине XIX века в обычных домах ванных комнат просто не существовало. Умывались и мылись прямо на кухне. На стол стелили скатерть, клали лавровый лист, наливали в таз тёплую воду из чайника — и начинали процедуру. Сначала лицо и руки, затем шея, а если воды хватало — ноги.

Каждый литр горячей воды был на вес золота. Дети мылись по очереди, от старшего к младшему, а в бедных семьях вся семья могла использовать одну и ту же воду.

Воскресенье для большой бани

Полноценная ванна считалась роскошью. Её могли позволить себе немногие, чаще всего раз в неделю, обычно по воскресеньям, чтобы к церкви прийти чистыми. Сцены, как в фильме "Пострижины", когда мылись в огромных бочках, — не художественный вымысел, а реальность сельских бань.

Туалет под кроватью

Ночью никто не выбегал во двор — под кроватью всегда стоял ночной горшок. Керамический, оловянный или эмалированный, он даже украшался цветочными узорами. Утром хозяйка относила его в выгребную яму.

На улице же чаще стояли "сухие" туалеты — настоящая пытка зимой. В многоквартирных домах бедняков один туалет мог быть на весь подъезд.

Мыло собственного приготовления

До фабричного производства мыло делали дома из сала и золы. Первые промышленные варианты раздражали кожу, но постепенно появились более мягкие — глицериновые, оливковые, травяные.

Когда вода пришла в дома

Лишь в 30-40-е годы XX века в городских домах начали появляться водопровод и горячая вода. В деревнях по-прежнему топили воду в печи, а для дезинфекции использовали отвары трав. Лишь во второй половине XX века ежедневный душ стал привычкой.

Уточнения

Гигие́на (от греч. ὑγίεια — «здоровье», ὑγιεινός — «здоровый»; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Китай оскорблён недружественным заявлением Зеленского. Каковы последствия для Украины
Новости Украины
Китай оскорблён недружественным заявлением Зеленского. Каковы последствия для Украины Аудио 
Кожура огурца помогает снизить активность тараканов — исследование
Недвижимость
Кожура огурца помогает снизить активность тараканов — исследование Аудио 
Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления
Еда и рецепты
Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Последние материалы
Рождение ребёнка стало самым сложным периодом в отношениях Тодоренко с Топаловым
История мыла: из чего его делали в XIX веке и как использовали
Психологи советуют соблюдать график сна для снижения частоты ночных кошмаров
Каждую осень самцы лосей сбрасывают рога и ежегодно отращивают новые
Миф о чистом транспорте развеян? Почему зарядные станции электрокаров вызывают опасения
Дочь Ларисы Долиной поделилась правдой об отношениях в семье
Румынский Transgaz отчитался об утроении чистой прибыли
Хлорсодержащие чистящие составы разрушают пластик оконного профиля
Физиотерапевт утверждает, что эти 5 упражнений с собственным весом помогут вам развить крепкий корпус
Органическая мульча улучшает структуру почвы и подавляет сорняки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.