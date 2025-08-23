Гигиена без романтики: секреты жизни, которые современным не захочется повторить

История мыла: из чего его делали в XIX веке и как использовали

Сегодня сложно представить жизнь без горячего душа, мыла с ароматом лаванды и отдельного туалета. Но всего сто лет назад всё было иначе, и привычки гигиены скорее напоминали испытание, чем комфорт.

Купание на кухне

В первой половине XIX века в обычных домах ванных комнат просто не существовало. Умывались и мылись прямо на кухне. На стол стелили скатерть, клали лавровый лист, наливали в таз тёплую воду из чайника — и начинали процедуру. Сначала лицо и руки, затем шея, а если воды хватало — ноги.

Каждый литр горячей воды был на вес золота. Дети мылись по очереди, от старшего к младшему, а в бедных семьях вся семья могла использовать одну и ту же воду.

Воскресенье для большой бани

Полноценная ванна считалась роскошью. Её могли позволить себе немногие, чаще всего раз в неделю, обычно по воскресеньям, чтобы к церкви прийти чистыми. Сцены, как в фильме "Пострижины", когда мылись в огромных бочках, — не художественный вымысел, а реальность сельских бань.

Туалет под кроватью

Ночью никто не выбегал во двор — под кроватью всегда стоял ночной горшок. Керамический, оловянный или эмалированный, он даже украшался цветочными узорами. Утром хозяйка относила его в выгребную яму.

На улице же чаще стояли "сухие" туалеты — настоящая пытка зимой. В многоквартирных домах бедняков один туалет мог быть на весь подъезд.

Мыло собственного приготовления

До фабричного производства мыло делали дома из сала и золы. Первые промышленные варианты раздражали кожу, но постепенно появились более мягкие — глицериновые, оливковые, травяные.

Когда вода пришла в дома

Лишь в 30-40-е годы XX века в городских домах начали появляться водопровод и горячая вода. В деревнях по-прежнему топили воду в печи, а для дезинфекции использовали отвары трав. Лишь во второй половине XX века ежедневный душ стал привычкой.

Гигие́на (от греч. ὑγίεια — «здоровье», ὑγιεινός — «здоровый»; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни.

