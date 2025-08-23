Один и тот же пост — два абсолютно разных эффекта для организма

Периодическое голодание по-разному влияет на людей с ожирением и без него — исследование UBCO

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Периодическое голодание сегодня стало модным способом сбросить вес и "перезагрузить" организм. Но свежие данные исследователей из Университета Британской Колумбии (UBC Okanagan) показывают: эффект вовсе не одинаков для людей разного телосложения.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интервальное голодание

Как проходил эксперимент

Участников разделили на две группы — с ожирением и без него. Всем предложили 48-часовое голодание. На протяжении эксперимента брали образцы крови и отслеживали ключевые показатели: уровень гормонов, метаболитов, скорость обмена веществ, воспалительные процессы и активность Т-клеток — тех самых белых кровяных телец, которые защищают от инфекций, но могут провоцировать хроническое воспаление.

Что обнаружили учёные

По словам Хашима Ислама, доцента Школы здоровья и физических упражнений UBCO, "люди с ожирением реагировали на голодание иначе, чем худощавые участники, особенно в работе их иммунной системы".

У первой группы после поста отмечалось больше провоспалительных Т-клеток и сохранялись сигналы воспаления. Кетонов в их крови оказалось меньше, а важные биохимические процессы, связанные с иммунным контролем, шли слабее.

Доктор Нойдорф уточнил:

"У худых людей иммунные клетки адаптировались быстрее — они начинали сжигать больше жира. У людей с ожирением такого перехода не происходило".

Польза есть, но не для всех одинаковая

Итоги исследования, опубликованного в журнале iScience, показывают: хотя голодание может положительно влиять на здоровье, его эффект сильно зависит от типа телосложения. В частности, ожирение снижает способность организма переходить к противовоспалительному режиму.

"Пока мы не можем сказать, полезны ли такие различия или нет. Но ясно одно: связь между питанием, обменом веществ и иммунитетом гораздо сложнее, чем принято думать", — подытожил Ислам.

Уточнения

Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание; англ. Intermittent fasting) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.

