Эта простая рутина сжигает жир ещё до завтрака

Хотите сжечь калории ещё до того, как город проснётся? Утренняя рутина способна не только зарядить энергией, но и помочь ускорить похудение. Главное — правильно сочетать упражнения, воду и завтрак.
Сначала стоит обратить внимание на лёгкие упражнения в так называемой "зоне 2". Это не изнуряющий бег или силовая тренировка, а активность средней интенсивности: быстрая ходьба, лёгкая пробежка, велосипед. Такое движение запускает метаболизм и учит организм брать энергию из жировых запасов.
Утро лучше начинать со стакана чистой воды. Это пробуждает организм мягче, чем кофе, и помогает восполнить дефицит жидкости после сна. А кофе можно оставить на чуть позже, как маленькое поощрение после активности.
Выбор завтрака влияет на то, как вы проведёте день. Слишком сладкий вариант даст быстрый всплеск энергии и столь же резкий спад. Слишком солёный — может вызвать жажду и вялость. Лучшее решение — баланс: немного белка, сложные углеводы и свежие овощи или фрукты. Это создаёт основу для стабильного уровня энергии и помогает не тянуться к лишним перекусам.
Такая рутина не требует много времени или специальных условий, но даёт результат: организм начинает лучше расходовать энергию, появляется лёгкость и ясность ума.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.