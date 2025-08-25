Забудьте про серый: 6 эффектных цветовых комбинаций, которые сделают вас королевой стиля

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В последних подиумных коллекциях мировых дизайнеров наблюдается тенденция к использованию эффектных цветовых дуэтов, которые придают образам настроение и подчеркивают индивидуальность. Вместо монохромных образов в нейтральных оттенках, дизайнеры предлагают смелые яркие миксы, а базовая натуральная палитра уступает место футуристичным кислотным акцентам. О модных цветовых сочетаниях рассказала основатель и креативный директор бренда одежды Polina Repik Полина Репик.

Модная девушка
Модная девушка

Несколько цветовых сочетаний, которые стоит рассмотреть для внедрения в свой гардероб

  1. Приглушенный розовый и нейтральный песочный: Это сочетание нежности и элегантности, которое идеально подходит для образа "офис+after". Минимализм натурального тона разбавлен романтичным розовым акцентом, что придает выразительность.
  2. Насыщенный пламенно-красный и благородный горчичный: Смелое сочетание, которое создает образ с характером. Рекомендуется использовать пропорцию 70/30, чтобы добавить смелости базовым вещам и сохранить цветовой баланс. Этот дуэт отлично подходит для осенних образов.
  3. Сливочное масло и теплый красный: Пастельный оттенок смягчает образ, делая его более утонченным и сбалансированным. Эти оттенки можно сочетать через цветовые блоки или в качестве акцентных деталей.
  4. Грушево-зеленый и серебро: Свежий взгляд на природную эстетику с футуристичным блеском. Облегченный вариант предыдущей пары, где сочный оттенок груши придает жизненную силу, а холодный металлик добавляет технологичную прохладу.
  5. Синий и цитрусовый: Гармоничный контраст, отсылающий к образам моря и курортам. Идеально подходит для летних образов и может быть реализован через принты или цветовые блоки.
  6. Глубокий Mocha Mousse: Главный оттенок 2025 года по версии Института цвета Pantone. Теплый, насыщенный коричневый с легким серо-бежевым оттенком создает эффектный контраст с воздушными пастельными оттенками. Рекомендуется сочетать его через слои или в аксессуарах.

Для успешного внедрения ярких цветовых комбинаций в свой гардероб рекомендуется начинать с малого, постепенно добавляя акцентные элементы к нейтральной базе. Освойте принцип соотношения 70/30 и используйте различные текстуры для усиления эффекта. Следите за балансом, разбавляя яркие сочетания нейтральными оттенками, советует Газета.Ru.

"Попробуйте экспериментировать с оттенками в рамках одной палитры — разные оттенки зеленого создают целостный монохромный образ, который точно запомнится окружающим", — добавила эксперт.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
