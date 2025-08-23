Названы основные площадки пятой Московской недели моды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Масштабное отраслевое мероприятие объединит более 220 брендов.

Московская неделя моды
Фото: Московская неделя моды, мода, одежда, магазин одежды by Пресс-служба Московской недели моды
Московская неделя моды

В рамках пятой Московской недели моды, которая пройдёт с 28 августа по 2 сентября, запланировано более 100 показов. Презентации проведут в парке "Зарядье": в арт-пространстве "Паркинг Галерея", на парящем мосту и Китайгородской стене, а также на ВДНХ, Болотной площади и в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

"Свои коллекции продемонстрируют дизайнеры из России, Китая, Бразилии, Индии, Турции, Южно-Африканской Республики и других стран", — рассказала Наталья Сергунина.

В "Паркинг Галерее" развернётся маркет, где каждый желающий сможет приобрести одежду, обувь и аксессуары российского производства. Покупателей будут ждать ежедневно с 12:30 до 21:30, 2 сентября — до 21:00.

В павильоне "Заповедное посольство" в формате лектория выступят ведущие эксперты индустрии. Международный шоурум для предпринимателей разместится в концертном зале "Зарядье". Он станет площадкой для деловых знакомств и переговоров.

Программу дополнит фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts в центре дизайна Artplay.

"Масштабное отраслевое событие объединит больше 220 брендов. Отечественную индустрию представят дизайнеры из 28 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Мурманск, Якутск, Екатеринбург, Омск и Краснодар", — добавила Наталья Сергунина.

Подробное расписание и условия посещения можно найти на официальном сайте Московской недели моды.

Как подчеркнула модельер Алёна Ахмадуллина, мероприятие помогает дизайнерам формировать устойчивую идентичность и развивать собственный визуальный язык. Это ценно не только для локального рынка, но и для международного диалога, где сегодня особенно востребованы подлинность, глубина и культурный контекст.

Значимость проекта для отрасли отметила и основательница бренда модной одежды Евгения Линович. По её словам, с каждым годом Московская неделя моды показывает, как растёт конкурентоспособность в российской индустрии. Бренды укрепляются в своей философии, находят новых клиентов, знакомятся с байерами и уже после занимают полки на крупных торговых площадках. Для дизайнеров это возможность ежегодно демонстрировать эволюцию своего видения, оставаться частью профессионального разговора и укреплять связи, которые выстраиваются годами.

Кроме того, в конце августа в столице пройдёт третий международный форум BRICS+ Fashion Summit. Его главная тема — создание новой децентрализованной и глобально конкурентоспособной экосистемы индустрии моды, которая обеспечит постоянный приток идей, трендов, концепций.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

