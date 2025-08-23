Белые брюки меняют правила: модный запрет больше не работает

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:41
Моя семья » Красота и стиль

Казалось бы, белые брюки — удел летних каникул и тёплых вечеров. Но уличная мода доказала обратное: этот предмет гардероба можно носить и осенью, и зимой, превращая его в универсальную деталь образа.

Брюки
Фото: https://www.freepik.com by pikisuperstar
Брюки

Фасон имеет значение

Если раньше в тренде были узкие модели, то теперь всё наоборот. Свободный крой, мягкие складки, широкие штанины и даже "подкова" создают современный силуэт, в котором сочетаются комфорт и элегантность. Белые джинсы с расслабленной посадкой тоже выглядят актуально, оставаясь практичными в повседневной носке.

Тотальный белый — формула универсальности

Образ в одном цвете не только делает наряд изысканным, но и подходит для разных ситуаций: от офиса до прогулки по городу. Белый цвет перестал быть "летним" — он уверенно закрепился в гардеробе на все сезоны.

5 стильных сочетаний

  • С рубашкой и сандалиями — легкий и расслабленный вариант для тёплых дней.
  • С футболкой и балетками — сочетание простоты и женственности.
  • С вязаным топом и кардиганом — уют для прохладных вечеров.
  • С пиджаком — решение для офиса или деловых встреч.
  • С шерстяными пальто и сапогами — идеальный осенний баланс тепла и стиля.

Белые брюки сегодня — это не риск испачкаться, а возможность подчеркнуть вкус и смелость. При правильном подборе они работают как универсальный холст: добавляйте к ним яркие аксессуары или играйте на минимализме.

Мода снова напоминает: главное — не сезон, а то, как вы носите вещь.

Уточнения

Брю́ки (мн. ч., через нидерл. broek, от лат. brāca), также штаны́ (мн. ч., заимствовано из тюркских языков), или портки́ (мн. ч., др.-рус. пъртъкъ, от ед. ч. пъртъ, однокоренное — портной) — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
