Белые брюки меняют правила: модный запрет больше не работает

Белые брюки возвращаются: 5 способов носить их без ошибок

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Казалось бы, белые брюки — удел летних каникул и тёплых вечеров. Но уличная мода доказала обратное: этот предмет гардероба можно носить и осенью, и зимой, превращая его в универсальную деталь образа.

Фото: https://www.freepik.com by pikisuperstar Брюки

Фасон имеет значение

Если раньше в тренде были узкие модели, то теперь всё наоборот. Свободный крой, мягкие складки, широкие штанины и даже "подкова" создают современный силуэт, в котором сочетаются комфорт и элегантность. Белые джинсы с расслабленной посадкой тоже выглядят актуально, оставаясь практичными в повседневной носке.

Тотальный белый — формула универсальности

Образ в одном цвете не только делает наряд изысканным, но и подходит для разных ситуаций: от офиса до прогулки по городу. Белый цвет перестал быть "летним" — он уверенно закрепился в гардеробе на все сезоны.

5 стильных сочетаний

С рубашкой и сандалиями — легкий и расслабленный вариант для тёплых дней.

С футболкой и балетками — сочетание простоты и женственности.

С вязаным топом и кардиганом — уют для прохладных вечеров.

С пиджаком — решение для офиса или деловых встреч.

С шерстяными пальто и сапогами — идеальный осенний баланс тепла и стиля.

Белые брюки сегодня — это не риск испачкаться, а возможность подчеркнуть вкус и смелость. При правильном подборе они работают как универсальный холст: добавляйте к ним яркие аксессуары или играйте на минимализме.

Мода снова напоминает: главное — не сезон, а то, как вы носите вещь.

Уточнения

Брю́ки (мн. ч., через нидерл. broek, от лат. brāca), также штаны́ (мн. ч., заимствовано из тюркских языков), или портки́ (мн. ч., др.-рус. пъртъкъ, от ед. ч. пъртъ, однокоренное — портной) — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.

