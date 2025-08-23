Шесть масел, способных превратить тонкие волосы в шевелюру льва

Быстрый рост волос — мечта многих, и масла давно считаются одним из самых доступных средств для её достижения. Но важно помнить: не каждое масло действительно стимулирует рост. Часть из них укрепляет сами волокна, другие имеют ограниченные клинические доказательства.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка расчесывает волосы
Масло розмарина В 6-месячном исследовании масло розмарина показало эффект, сопоставимый с 2% миноксидилом, но с меньшими жалобами на зуд кожи головы. Для применения его разводят в базовом масле (например, жожоба или оливковом) до концентрации ~2% и используют ежедневно.
Масло семян тыквы Приём внутрь (400 мг в день в течение 24 недель) увеличивал количество волос примерно на 40% против 10% у группы плацебо. Эффект связывают с влиянием на фермент 5-альфа-редуктазу. Некоторые комбинируют приём с лёгким массажем кожи головы.
Масло мяты перечной Эксперименты на животных показали: масло запускает фазу активного роста и сопоставимо по эффективности с 3% миноксидилом. На людях клинических данных пока нет, поэтому его рекомендуют использовать осторожно, разведя до 1-2%.
Кокосовое масло Это скорее "щит", чем стимулятор. Оно проникает в стержень волоса, снижает потерю белка и предотвращает ломкость. Благодаря этому волосы дольше сохраняют длину и выглядят гуще.
Масла-носители: оливковое и касторовое Оливковое масло помогает доставлять активные вещества к коже головы и дополнительно питает её. Касторовое клинических доказательств не имеет, но смягчает кожу и уменьшает ломкость.
Уточнения
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).