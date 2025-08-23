Шесть масел, способных превратить тонкие волосы в шевелюру льва

6 масел, стимулирующих быстрый рост волос — научно доказано

Быстрый рост волос — мечта многих, и масла давно считаются одним из самых доступных средств для её достижения. Но важно помнить: не каждое масло действительно стимулирует рост. Часть из них укрепляет сами волокна, другие имеют ограниченные клинические доказательства.

Масло розмарина

В 6-месячном исследовании масло розмарина показало эффект, сопоставимый с 2% миноксидилом, но с меньшими жалобами на зуд кожи головы. Для применения его разводят в базовом масле (например, жожоба или оливковом) до концентрации ~2% и используют ежедневно. Масло семян тыквы

Приём внутрь (400 мг в день в течение 24 недель) увеличивал количество волос примерно на 40% против 10% у группы плацебо. Эффект связывают с влиянием на фермент 5-альфа-редуктазу. Некоторые комбинируют приём с лёгким массажем кожи головы. Масло мяты перечной

Эксперименты на животных показали: масло запускает фазу активного роста и сопоставимо по эффективности с 3% миноксидилом. На людях клинических данных пока нет, поэтому его рекомендуют использовать осторожно, разведя до 1-2%. Кокосовое масло

Это скорее "щит", чем стимулятор. Оно проникает в стержень волоса, снижает потерю белка и предотвращает ломкость. Благодаря этому волосы дольше сохраняют длину и выглядят гуще. Масла-носители: оливковое и касторовое

Оливковое масло помогает доставлять активные вещества к коже головы и дополнительно питает её. Касторовое клинических доказательств не имеет, но смягчает кожу и уменьшает ломкость.

Уточнения

