Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лень: друг или враг? Психолог объясняет, как отличить здоровую лень от опасной
Анна Заворотнюк впервые появилась на публике после рождения сына
Отсутствие активности у кошек приводит к ожирению, артриту и стрессу
Спрос на туры в Европу у россиян в 2025 году вырос на 30–50% — РСТ
Экспорт перца из Вьетнама вырос на 29% за 7 месяцев 2025 года
ДВФУ и РАН разработают национальный щит против цветения морской воды
Антон Лапенко ушёл из публичного пространства ради переосмысления жизни
Сантехники назвали способ эффективной дезинфекции барабана в стиральных машинах
Повара напоминают: обсушивание ломтиков картофеля перед запеканием — главный секрет хруста

Шесть масел, способных превратить тонкие волосы в шевелюру льва

6 масел, стимулирующих быстрый рост волос — научно доказано
1:49
Моя семья » Красота и стиль

Быстрый рост волос — мечта многих, и масла давно считаются одним из самых доступных средств для её достижения. Но важно помнить: не каждое масло действительно стимулирует рост. Часть из них укрепляет сами волокна, другие имеют ограниченные клинические доказательства.

Девушка расчесывает волосы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка расчесывает волосы
  1. Масло розмарина
    В 6-месячном исследовании масло розмарина показало эффект, сопоставимый с 2% миноксидилом, но с меньшими жалобами на зуд кожи головы. Для применения его разводят в базовом масле (например, жожоба или оливковом) до концентрации ~2% и используют ежедневно.
  2. Масло семян тыквы
    Приём внутрь (400 мг в день в течение 24 недель) увеличивал количество волос примерно на 40% против 10% у группы плацебо. Эффект связывают с влиянием на фермент 5-альфа-редуктазу. Некоторые комбинируют приём с лёгким массажем кожи головы.
  3. Масло мяты перечной
    Эксперименты на животных показали: масло запускает фазу активного роста и сопоставимо по эффективности с 3% миноксидилом. На людях клинических данных пока нет, поэтому его рекомендуют использовать осторожно, разведя до 1-2%.
  4. Кокосовое масло
    Это скорее "щит", чем стимулятор. Оно проникает в стержень волоса, снижает потерю белка и предотвращает ломкость. Благодаря этому волосы дольше сохраняют длину и выглядят гуще.
  5. Масла-носители: оливковое и касторовое
    Оливковое масло помогает доставлять активные вещества к коже головы и дополнительно питает её. Касторовое клинических доказательств не имеет, но смягчает кожу и уменьшает ломкость.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления
Еда и рецепты
Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Последние материалы
Сантехники назвали способ эффективной дезинфекции барабана в стиральных машинах
Повара напоминают: обсушивание ломтиков картофеля перед запеканием — главный секрет хруста
HR-эксперт Завалкина перечислила ошибки кандидатов на собеседовании
Риски и советы при покупке контрактного мотора
SHAMAN перенёс концерт в Калининграде — теперь он состоится 27 сентября
Таиланд снизит цены на отдых для россиян зимой до 45% — FUN&SUN
Драки между собакой и кошкой чаще возникают из-за инстинктов и недопонимания
Джайшанкар: Индия защищает интересы фермеров, несмотря на тарифы США из-за российской нефти
Алексей Воробьёв публично признался в любви Аиде Гарифуллиной на фестивале Новая волна
Кефирная маска увлажняет волосы и заменяет дорогие кондиционеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.