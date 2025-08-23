Маникюр цвета страсти: секрет, который стирает грань между классикой и вызовом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красный — это больше, чем просто оттенок. Он символизирует страсть, силу и уверенность. Вспомните культовые образы Кристиана Лубутена, Тейлор Свифт или Джессики Рэббит. А сегодня этот оттенок снова в центре внимания — но уже в маникюре.

Маникюр
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маникюр

В TikTok появился новый тренд — теория красных ногтей. Суть проста: выбирая красный лак, женщина будто получает "дополнительную энергию" и уверенность. Такой маникюр притягивает внимание, делает образ смелым и запоминающимся.

Почему именно красный

В психологии цвета красный ассоциируется с сексуальностью, интенсивностью и динамикой. Он расширяет пространство и усиливает эффект присутствия. Маникюр в красном становится маленькой "инъекцией уверенности" — жестом, который подчеркивает индивидуальность.

Неудивительно, что именно красный стал символом роковых женщин в кино, моде и искусстве. От Мэрилин Монро до супермоделей 90-х — этот цвет всегда оставался заявлением о характере. Сегодня он снова на подиумах и в уличной моде, напоминая: классика может быть дерзкой.

Три варианта, которые меняют стиль

  • Красное вино. Глубокий бордовый, ассоциирующийся с элегантностью и загадочностью. Лучший выбор для длинных ногтей и вечерних выходов.
  • Французский красный. Современная интерпретация классики. Вместо белой линии — красная. Такой френч уместен и в офисе, и на вечеринке.
  • Красный в горошек. Игривый и стильный вариант с ретро-настроением. Особенно эффектно смотрится на коротких и средних ногтях.
  • Красный маникюр можно адаптировать под любое настроение — от строгого до игривого. И именно в этом его вечная сила: он одновременно классический и провокационный, простой и выразительный.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
