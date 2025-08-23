Тело перестаёт хранить воду: неожиданный эффект обычных действий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:54
Моя семья » Красота и стиль

Женщины годами покупают антицеллюлитные кремы, ходят на болезненные процедуры, клеят патчи под глаза, принимают дренажные добавки. Но результат редко радует: утром лицо всё равно отёкшее, а ноги кажутся тяжёлыми.

Домашний лимфодренаж
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашний лимфодренаж

Дело в том, что отёки и целлюлит не связаны напрямую с "красотой". Это маркеры того, что нарушена работа лимфооттока, водного обмена и сосудистой системы. Кремы и массажи могут на время сгладить проблему, но причина остаётся.

Пять привычек, которые реально работают

По словам нутрициолога Ирины Никашиной, всего неделя правильных привычек способна заметно изменить тело.

  • Вода без перебоев
    Главное — не "больше воды", а равномерное её распределение. Стакан утром, немного перед приёмами пищи и между ними. Тогда организм перестаёт "копить" жидкость про запас.

"Да, небольшое количество воды после еды допустимо", — уточняет специалист.

  • Убрать скрытую соль
    Промышленные продукты — колбасы, сыры, соусы, консервы — провоцируют задержку жидкости. Достаточно заменить их цельной едой, и уже на третий день отёки начинают уходить.
  • Натуральные венотоники
    Экстракт каштана, гинкго билоба, виноградные косточки помогают укреплять сосуды и запускать отток крови и лимфы.
  • Без углеводов вечером
    После 16:00 — только белок, овощи и полезные жиры. Уровень инсулина падает, и уже через три дня под глазами становится светлее, а тело — рельефнее.
  • Движение без фанатизма
    Прогулки, растяжка, подъём по лестнице, дыхательные практики — всё это разгоняет лимфу и убирает застой. "Пятиминутная зарядка каждое утро — и эффект будет уже через неделю", — уверяет нутрициолог.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
