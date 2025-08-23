Тело перестаёт хранить воду: неожиданный эффект обычных действий

Отёки исчезают: пять простых привычек меняют тело за неделю

Женщины годами покупают антицеллюлитные кремы, ходят на болезненные процедуры, клеят патчи под глаза, принимают дренажные добавки. Но результат редко радует: утром лицо всё равно отёкшее, а ноги кажутся тяжёлыми.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Домашний лимфодренаж

Дело в том, что отёки и целлюлит не связаны напрямую с "красотой". Это маркеры того, что нарушена работа лимфооттока, водного обмена и сосудистой системы. Кремы и массажи могут на время сгладить проблему, но причина остаётся.

Пять привычек, которые реально работают

По словам нутрициолога Ирины Никашиной, всего неделя правильных привычек способна заметно изменить тело.

Вода без перебоев

Главное — не "больше воды", а равномерное её распределение. Стакан утром, немного перед приёмами пищи и между ними. Тогда организм перестаёт "копить" жидкость про запас.

"Да, небольшое количество воды после еды допустимо", — уточняет специалист.

Убрать скрытую соль

Промышленные продукты — колбасы, сыры, соусы, консервы — провоцируют задержку жидкости. Достаточно заменить их цельной едой, и уже на третий день отёки начинают уходить.

Натуральные венотоники

Экстракт каштана, гинкго билоба, виноградные косточки помогают укреплять сосуды и запускать отток крови и лимфы.

Без углеводов вечером

После 16:00 — только белок, овощи и полезные жиры. Уровень инсулина падает, и уже через три дня под глазами становится светлее, а тело — рельефнее.

Движение без фанатизма

Прогулки, растяжка, подъём по лестнице, дыхательные практики — всё это разгоняет лимфу и убирает застой. "Пятиминутная зарядка каждое утро — и эффект будет уже через неделю", — уверяет нутрициолог.

Уточнения

