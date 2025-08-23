Бальзамы-трансформеры: один стик — сотни оттенков, которые создаёт ваша кожа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бальзамы, меняющие цвет под pH кожи, становятся хитом продаж на бьюти-рынке
Моя семья » Красота и стиль

Косметика будущего всё ближе, и теперь речь идёт не только о стойкости и текстуре. В тренде — бальзамы-трансформеры, которые реагируют на уровень pH кожи. Один и тот же продукт на каждой девушке проявляется уникальным оттенком, превращая макияж в игру.

Коричневая помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коричневая помада

Как это работает

Формулы бальзамов содержат пигменты-хамелеоны, которые вступают в реакцию с естественной кислотностью кожи. Результат — персонализированный цвет, идеально подходящий именно вам. У кого-то оттенок уходит в нежно-розовый, у других — в насыщенный ягодный.

Почему все их обожают

  • Один продукт = множество оттенков
  • Эффект «свой, но лучше» — оттенок выглядит естественно
  • Комфортная текстура: уход + макияж в одном;
  • Универсальность — можно использовать на губах и щеках

Лучшие варианты

Бренды предлагают разные интерпретации: от глянцевых текстур до матовых финишей. Особенно популярны бальзамы с дополнительным уходом — гиалуроновой кислотой, маслами и антиоксидантами. Они не только играют с цветом, но и ухаживают за губами.

Бальзамы-трансформеры — это не просто тренд, а новый шаг к персонализированной косметике. Удобство, эффект неожиданности и уход в одном стике.

Уточнения

Пигме́нт — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
