Самый уродливый цвет всех времён захватывает тренды осени 2025

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Фиолетовый цвет, как и оранжевый, долгое время оставался в тени. Однако в этом году он снова на пике популярности. Этот цвет доминировал на модных показах последние два сезона и продолжит завоевывать сердца осенью 2025 года.

Модная девушка
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модная девушка

Фиолетовый цвет, когда-то доступный только высшим слоям общества, сегодня доступен каждому. Его яркость и выразительность делают его идеальным выбором для осени 2025 года и, вероятно, для 2026 года. Этот цвет легко сочетается с другими оттенками, популярными в последние годы, и выглядит свежо, даже если вы не планируете носить его в полном комплекте.

Фиолетовый и коричневый: идеальное сочетание для осени 2025 года

Фиолетовый отлично сочетается с мягкими оттенками и приглушенными нейтральными цветами, такими как коричневый. В отличие от черного и белого, которые не всегда удачно комбинируются с фиолетовым, коричневый создает гармоничные и стильные образы.

Как добавить фиолетовый в свой гардероб в 2025 году?

Если вы хотите начать с фиолетового, выберите одну эффектную вещь: платье, пальто, блейзер или куртку. Это добавит яркости и оригинальности вашему образу. Если вы предпочитаете более осторожный подход, начните с фиолетовых аксессуаров. Они легко впишутся в любой гардероб и добавят изюминку вашему стилю, уверяют авторы marianne.cz.

Фиолетовый также отлично сочетается с синим. Вы можете создать стильный образ, сочетая синюю рубашку, классические синие джинсы и белую майку с фиолетовыми аксессуарами. Если вы хотите быть в тренде, попробуйте сочетание фиолетового с пастельными оттенками. Они создадут нежный и элегантный образ.

Для любителей ярких цветов подойдут смелые сочетания фиолетового с оранжевым, красным или розовым. Анималистичные принты также станут отличным дополнением к фиолетовому образу. Они добавят оригинальности и смелости вашему стилю.

Уточнения

Фиоле́товый Фиоле́товый цвет, сине-багровый, густой сине-алый и Лило́вый, светло-фиолетовый, сиреневый; смесь цветов розового и голубого, голубо-алый, ало-голу́бый.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
