Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Даниелян: армянские грузовики с фруктами вернули с границы России и Грузии
Зоопсихологи: активные игры днём снижают ночное беспокойство у кошек
Анастасия Волочкова призналась, что счастлива благодаря отсутствию ограничений
Утопления и ДТП названы главными причинами 4200 смертей в нацпарках США — NPS
Японские приседания Сакадзуме: невероятно эффективный метод для занятых
Китайцы начали подделывать Maybach из обычных седанов Mercedes
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными
Без адаптации и мучительных тренировок: этот вид активности подходит для всех типов телосложения
Косметологи: лазерная эпиляция неэффективна для светлых и рыжих волос

Стоп, морщины! Косметолог назвала 5 привычек-убийц вашей молодости: врага нужно знать в лицо

Преждевременные морщины: 5 ошибок в уходе за кожей, которых стоит избегать — косметолог Катина
2:50
Моя семья » Красота и стиль

Для предотвращения преждевременного появления морщин важно соблюдать правильный уход за кожей и избегать действий, которые могут ускорить этот процесс. Врач-косметолог Яна Катина из "СМ-Косметологии" выделила пять вредных привычек, способствующих преждевременному старению кожи.

Девушка наносит крем
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка наносит крем
  1. Недостаточная защита от солнца: Ультрафиолетовые лучи разрушают коллаген и эластин, что приводит к фотостарению, проявляющемуся в виде глубоких морщин, пигментных пятен, сухости и потери тонуса кожи. Рекомендуется ежедневно использовать солнцезащитные средства с SPF 30+ или 50+, даже в пасмурные дни и зимой.
  2. Сон лицом в подушку: Постоянное давление и трение о подушку могут вызвать появление "линий сна" на лбу, щеках и декольте. Для предотвращения этого рекомендуется спать на спине, используя шелковые или сатиновые наволочки, которые создают меньшее трение. Также можно приобрести специальную ортопедическую подушку для поддержания правильного положения тела во время сна, советует Газета.Ru.
  3. Активная мимика: Постоянное напряжение лицевых мышц, вызванное прищуриванием, морщинами лба и хмурым выражением лица, может привести к образованию глубоких мимических морщин. Для уменьшения их появления рекомендуется носить солнцезащитные очки с качественным UV-фильтром, контролировать выражение лица и расслаблять мышцы лба и межбровья. При необходимости можно обратиться к косметологу для проведения ботулинотерапии.
  4. Неправильное очищение и уход: Недостаточное очищение кожи вечером и агрессивное очищение утром или вечером могут разрушить гидролипидный барьер кожи, что приводит к обезвоживанию, воспалениям и снижению защитных функций. Рекомендуется проводить обязательный демакияж вечером с использованием двухфазного очищения: сначала мицеллярной воды, масла или бальзама для снятия макияжа, затем мягкой пенки или геля для умывания. Также важно использовать мягкие, рН-нейтральные средства, избегать агрессивного скрабирования (1-2 раза в неделю достаточно) и не забывать о тонизировании и увлажнении кожи.
  5. Курение и чрезмерное потребление алкоголя: Эти привычки негативно влияют на здоровье кожи, вызывая её преждевременное старение. Если отказаться от курения пока не получается, рекомендуется усилить уход за кожей, используя антиоксидантные сыворотки (витамин С), увлажняющие средства и стимуляторы коллагена (ретинол, пептиды) после консультации с косметологом.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Наука и техника
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX Аудио 
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Наука и техника
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Последние материалы
Японские приседания Сакадзуме: невероятно эффективный метод для занятых
Китайцы начали подделывать Maybach из обычных седанов Mercedes
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными
Без адаптации и мучительных тренировок: этот вид активности подходит для всех типов телосложения
Косметологи: лазерная эпиляция неэффективна для светлых и рыжих волос
Линолеум, плитка и кварц-винил признаны практичными решениями для прихожей
Диетолог Круглова: жирная еда не нейтрализует вред алкоголя
Эксперт советует использовать гобелены большого размера для украшения стен
ЦБ России: банки получат доступ к данным о доходах заёмщиков через Цифровой профиль
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.