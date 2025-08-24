Стоп, морщины! Косметолог назвала 5 привычек-убийц вашей молодости: врага нужно знать в лицо

Для предотвращения преждевременного появления морщин важно соблюдать правильный уход за кожей и избегать действий, которые могут ускорить этот процесс. Врач-косметолог Яна Катина из "СМ-Косметологии" выделила пять вредных привычек, способствующих преждевременному старению кожи.

Недостаточная защита от солнца: Ультрафиолетовые лучи разрушают коллаген и эластин, что приводит к фотостарению, проявляющемуся в виде глубоких морщин, пигментных пятен, сухости и потери тонуса кожи. Рекомендуется ежедневно использовать солнцезащитные средства с SPF 30+ или 50+, даже в пасмурные дни и зимой. Сон лицом в подушку: Постоянное давление и трение о подушку могут вызвать появление "линий сна" на лбу, щеках и декольте. Для предотвращения этого рекомендуется спать на спине, используя шелковые или сатиновые наволочки, которые создают меньшее трение. Также можно приобрести специальную ортопедическую подушку для поддержания правильного положения тела во время сна, советует Газета.Ru. Активная мимика: Постоянное напряжение лицевых мышц, вызванное прищуриванием, морщинами лба и хмурым выражением лица, может привести к образованию глубоких мимических морщин. Для уменьшения их появления рекомендуется носить солнцезащитные очки с качественным UV-фильтром, контролировать выражение лица и расслаблять мышцы лба и межбровья. При необходимости можно обратиться к косметологу для проведения ботулинотерапии. Неправильное очищение и уход: Недостаточное очищение кожи вечером и агрессивное очищение утром или вечером могут разрушить гидролипидный барьер кожи, что приводит к обезвоживанию, воспалениям и снижению защитных функций. Рекомендуется проводить обязательный демакияж вечером с использованием двухфазного очищения: сначала мицеллярной воды, масла или бальзама для снятия макияжа, затем мягкой пенки или геля для умывания. Также важно использовать мягкие, рН-нейтральные средства, избегать агрессивного скрабирования (1-2 раза в неделю достаточно) и не забывать о тонизировании и увлажнении кожи. Курение и чрезмерное потребление алкоголя: Эти привычки негативно влияют на здоровье кожи, вызывая её преждевременное старение. Если отказаться от курения пока не получается, рекомендуется усилить уход за кожей, используя антиоксидантные сыворотки (витамин С), увлажняющие средства и стимуляторы коллагена (ретинол, пептиды) после консультации с косметологом.

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



