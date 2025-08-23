Лаковые тени: главный тренд макияжа 2025, который сделает взгляд дерзким и сияющим

Эффект мокрого взгляда: визажисты возвращают в моду лаковые тени

Моя семья Красота и стиль

Глянцевый макияж глаз возвращается — и делает это с невероятным размахом. Лаковые тени в 2025 году стали главным акцентом бьюти-подиумов: от мокрого блеска до сложных цветовых переливов. Теперь они — не просто модный штрих, а инструмент для создания образа «с эффектом вау».

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Макияж с яркими смоки и блестками

Что такое лаковые тени

Это продукты с влажным финишем, напоминающим блеск лака для ногтей. Они могут быть в формате кремовых текстур, жидких стиков или гелей. Главное — их способность придавать взгляду глубину и сияние, будто глазурь на веках.

Почему они в тренде

Эффект «мокрого века» стал частью глобального бьюти-тренда на естественный, но акцентный макияж. Они идеально подходят для фотосессий и вечеринок: свет ловит блеск, создавая переливы. Лаковые формулы стали более стойкими — больше нет страха скатывания.

Как носить

Минимализм — прозрачный блеск без оттенка, только сияние.

— прозрачный блеск без оттенка, только сияние. Смелость — глубокие винные, изумрудные или сапфировые оттенки.

— глубокие винные, изумрудные или сапфировые оттенки. Сочетания — дуэт с матовыми тенями для контраста.

Лаковые тени — это шаг в сторону дерзкой, но изысканной красоты. Они позволяют экспериментировать, оставаясь в тренде, и в 2025 году точно займут место в каждой косметичке.

Уточнения

Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.

