Лаковые тени: главный тренд макияжа 2025, который сделает взгляд дерзким и сияющим

Глянцевый макияж глаз возвращается — и делает это с невероятным размахом. Лаковые тени в 2025 году стали главным акцентом бьюти-подиумов: от мокрого блеска до сложных цветовых переливов. Теперь они — не просто модный штрих, а инструмент для создания образа «с эффектом вау».
Это продукты с влажным финишем, напоминающим блеск лака для ногтей. Они могут быть в формате кремовых текстур, жидких стиков или гелей. Главное — их способность придавать взгляду глубину и сияние, будто глазурь на веках.
Лаковые тени — это шаг в сторону дерзкой, но изысканной красоты. Они позволяют экспериментировать, оставаясь в тренде, и в 2025 году точно займут место в каждой косметичке.
Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.
