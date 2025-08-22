Макияж без правил: тренды 2025 рушат культ идеальной картинки

Шесть трендов макияжа 2025 года, которые меняют правила красоты

Макияж больше не о строгих правилах и погоне за идеальной картинкой. 2025 год предлагает новый взгляд: красота становится языком самовыражения, где каждый выбирает стиль по настроению, а не по трендам соцсетей.

ASMR макияж

Возвращение матового финиша

После долгого господства сияющей кожи снова в моде матовое покрытие. Речь идёт не о тяжёлых текстурах, а о бархатистом, лёгком и ухоженном тоне лица. Минимум базы, немного пудры — и макияж выглядит стильно и дорого.

Румяна перестали быть второстепенным продуктом. Яркие розовые и коралловые оттенки наносятся щедро, чтобы лицо выглядело свежим и молодым. Одного такого акцента порой достаточно, чтобы преобразить образ.

Техника скульптурирования возвращается, но уже не как резкое "вырезание" скул. Теперь акцент — на мягком моделировании черт лица. Натуральные оттенки и аккуратная растушёвка помогают создать глубину, сохраняя естественность.

Визажисты называют это самым гармоничным трендом. Можно выбрать либо яркий акцент на глазах с помощью smoky-техники, либо насыщенные губы в красном или бордо. Остальное остаётся нейтральным.

Губы становятся визитной карточкой. Классический красный, спокойный коричнево-нюдовый или экспериментальные оттенки — выбор превращается в личное заявление.

Макияж как игра

Главная идея сезона — свобода. Графичные стрелки, смелые цвета, блёстки и нестандартные детали перестают быть табу. Макияж больше не диктует правила, а помогает рассказывать о себе.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

