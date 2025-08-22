Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обработка огурцов молоком защищает листья от мучнистой росы
Пилатес, йога и плавание улучшают осанку за счёт укрепления мышечного корсета
Специалисты выделили топ-10 важнейших фильмов жанра вестерн в истории кино
Говяжий фарш и брокколи делают лапшу быстрым ужином без лишней посуды
Пена для бритья помогает удалить пятна от кофе и сока с обивки автомобиля
Низкое содержание кислорода в горах ускоряет метаболизм и снижает аппетит у детей
Картридж фильтра для воды нужно менять каждые 2-6 месяцев из-за износа
Замачивание тюля в солевом растворе восстанавливает его белизну
Электрокары влияют на психику автолюбителей так, что они отдаются во власть своих железных коней

Макияж без правил: тренды 2025 рушат культ идеальной картинки

Шесть трендов макияжа 2025 года, которые меняют правила красоты
1:56
Моя семья » Красота и стиль

Макияж больше не о строгих правилах и погоне за идеальной картинкой. 2025 год предлагает новый взгляд: красота становится языком самовыражения, где каждый выбирает стиль по настроению, а не по трендам соцсетей.

ASMR макияж
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ASMR макияж
  • Возвращение матового финиша
    После долгого господства сияющей кожи снова в моде матовое покрытие. Речь идёт не о тяжёлых текстурах, а о бархатистом, лёгком и ухоженном тоне лица. Минимум базы, немного пудры — и макияж выглядит стильно и дорого.
  • Румянец в центре внимания
    Румяна перестали быть второстепенным продуктом. Яркие розовые и коралловые оттенки наносятся щедро, чтобы лицо выглядело свежим и молодым. Одного такого акцента порой достаточно, чтобы преобразить образ.
  • Контуринг без перегибов
    Техника скульптурирования возвращается, но уже не как резкое "вырезание" скул. Теперь акцент — на мягком моделировании черт лица. Натуральные оттенки и аккуратная растушёвка помогают создать глубину, сохраняя естественность.
  • Правило "либо глаза, либо губы"
    Визажисты называют это самым гармоничным трендом. Можно выбрать либо яркий акцент на глазах с помощью smoky-техники, либо насыщенные губы в красном или бордо. Остальное остаётся нейтральным.
  • Подпись на губах
    Губы становятся визитной карточкой. Классический красный, спокойный коричнево-нюдовый или экспериментальные оттенки — выбор превращается в личное заявление. 

Макияж как игра

Главная идея сезона — свобода. Графичные стрелки, смелые цвета, блёстки и нестандартные детали перестают быть табу. Макияж больше не диктует правила, а помогает рассказывать о себе.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Садоводство, цветоводство
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году Аудио 
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
Новости спорта
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук Аудио 
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Бывшая невеста Никиты Преснякова заговорила о его разводе
Эксперты по туризму: Чайнатаун остаётся самым колоритным районом Сингапура
Питьевой йогурт часто содержит меньше белка и больше сахара
Аренда в Тимирязевском районе Москвы: эксперты объясняют причины резкого роста цен на однушки
Better Homes & Gardens: рагу с картофелем и кабачками готовится за 30 минут
Легенда тенниса Яна Новотна, завоевавшая 17 титулов Большого шлема, умерла в 49 лет
Учёные: наклон оси стал главной причиной потери воды на Марсе
Светлана Разина назвала танцоров Татьяны Булановой позором
Самцы лосей в октябре могут нападать на человека без причины
Тёмная ваза помогает срезанным цветам дольше сохранять свежесть, говорят флористы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.