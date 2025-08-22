Волосы без укладки: старый лайфхак, который возвращает объём

Тонкие и мягкие волосы часто лишены объёма, быстро теряют форму и делают укладку бесконечной борьбой с зеркалом. Но решение, как ни странно, появилось ещё 20 лет назад — и до сих пор остаётся актуальным.

В чём секрет

Главная хитрость — использование простой парикмахерской насадки, которая когда-то была популярна в салонах, а теперь снова возвращается в моду. Она позволяет приподнять волосы у корней, создавая стойкий и естественный объём без лишних усилий.

Почему это работает

Тонкие волосы плохо держат укладку из-за структуры стержня. Спреи, муссы и пудры помогают лишь на время, а вот механическое приподнимание у корней даёт эффект на весь день. Такой приём можно использовать и для ежедневных причёсок, и для особых случаев.

Как использовать

Вымыть голову и слегка подсушить волосы.

Установить насадку у корней.

Просушить волосы феном, фиксируя направление.

Снять насадку и уложить волосы по желанию.

Результат — лёгкий и воздушный объём, который не выглядит искусственным.

Дополнительные советы

Для ещё большего эффекта можно использовать щётку-брашинг.

Нанесение термозащитного средства обязательно — оно сохранит здоровье волос.

Если волосы совсем тонкие, стоит подбирать лёгкие средства без силикона, чтобы не утяжелять их.

"Иногда самые старые приёмы оказываются куда полезнее новых дорогих средств. Этот лайфхак проверен временем и работает даже на самых капризных волосах", — отмечают парикмахеры.

Секрет в том, что способ не требует дорогих продуктов или сложных манипуляций. Он прост, понятен и подходит для повседневного использования.

Уточнения

