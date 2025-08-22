Волосы без укладки: старый лайфхак, который возвращает объём

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Тонкие и мягкие волосы часто лишены объёма, быстро теряют форму и делают укладку бесконечной борьбой с зеркалом. Но решение, как ни странно, появилось ещё 20 лет назад — и до сих пор остаётся актуальным.

Перхоть
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Перхоть

В чём секрет

Главная хитрость — использование простой парикмахерской насадки, которая когда-то была популярна в салонах, а теперь снова возвращается в моду. Она позволяет приподнять волосы у корней, создавая стойкий и естественный объём без лишних усилий.

Почему это работает

Тонкие волосы плохо держат укладку из-за структуры стержня. Спреи, муссы и пудры помогают лишь на время, а вот механическое приподнимание у корней даёт эффект на весь день. Такой приём можно использовать и для ежедневных причёсок, и для особых случаев.

Как использовать

  • Вымыть голову и слегка подсушить волосы.
  • Установить насадку у корней.
  • Просушить волосы феном, фиксируя направление.
  • Снять насадку и уложить волосы по желанию.

Результат — лёгкий и воздушный объём, который не выглядит искусственным.

Дополнительные советы

  • Для ещё большего эффекта можно использовать щётку-брашинг.
  • Нанесение термозащитного средства обязательно — оно сохранит здоровье волос.
  • Если волосы совсем тонкие, стоит подбирать лёгкие средства без силикона, чтобы не утяжелять их.

"Иногда самые старые приёмы оказываются куда полезнее новых дорогих средств. Этот лайфхак проверен временем и работает даже на самых капризных волосах", — отмечают парикмахеры.

Секрет в том, что способ не требует дорогих продуктов или сложных манипуляций. Он прост, понятен и подходит для повседневного использования.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
