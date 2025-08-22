Гель-лак превращает ногти в пленников — когда пора их освободить

Гель-лак и здоровье ногтей: рекомендации по правильному уходу

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Этот вопрос волнует многих: красивые ухоженные руки хочется иметь всегда, но регулярное покрытие гель-лаком иногда превращается в нагрузку для ногтей.

Фото: https://news.gnet.tn/wp-content/uploads/2021/12/manucure.jpg Мастер делает маникюр

Когда стоит сделать паузу

Постоянное нанесение и снятие покрытия ослабляет пластину. Особенно, если используются агрессивные жидкости или спиливание. В итоге ногти становятся тонкими, ломкими, могут появляться трещины и расслаивания.

Специалисты советуют делать перерывы хотя бы раз в несколько месяцев. Такой "отдых" позволяет ногтям восстановиться и набраться сил.

Что делать в период восстановления

Чтобы вернуть ногтям здоровье и блеск, важно уделить им внимание:

использовать питательные масла и кремы;

делать ванночки с морской солью;

применять укрепляющие лаки и сыворотки;

носить перчатки при уборке, чтобы защитить от бытовой химии.

"Даже двух недель достаточно, чтобы ногти стали крепче и выглядели ухоженными", — отмечают мастера маникюра.

Как не потерять красоту во время паузы

Многим кажется, что без гель-лака руки будут выглядеть неаккуратно. Но это не так: можно использовать полупрозрачные ухаживающие покрытия, которые придают ногтям блеск и здоровый вид. Такой вариант идеально подходит для перерыва между полноценными маникюрами.

Баланс красоты и здоровья

Гель-лак не враг, если пользоваться им разумно. Но игнорировать сигналы организма нельзя: если ногти стали слишком тонкими или начали крошиться — это повод дать им отдых и заняться уходом.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

