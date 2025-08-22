Гель-лак превращает ногти в пленников — когда пора их освободить

Этот вопрос волнует многих: красивые ухоженные руки хочется иметь всегда, но регулярное покрытие гель-лаком иногда превращается в нагрузку для ногтей.
Постоянное нанесение и снятие покрытия ослабляет пластину. Особенно, если используются агрессивные жидкости или спиливание. В итоге ногти становятся тонкими, ломкими, могут появляться трещины и расслаивания.
Специалисты советуют делать перерывы хотя бы раз в несколько месяцев. Такой "отдых" позволяет ногтям восстановиться и набраться сил.
Чтобы вернуть ногтям здоровье и блеск, важно уделить им внимание:
"Даже двух недель достаточно, чтобы ногти стали крепче и выглядели ухоженными", — отмечают мастера маникюра.
Многим кажется, что без гель-лака руки будут выглядеть неаккуратно. Но это не так: можно использовать полупрозрачные ухаживающие покрытия, которые придают ногтям блеск и здоровый вид. Такой вариант идеально подходит для перерыва между полноценными маникюрами.
Гель-лак не враг, если пользоваться им разумно. Но игнорировать сигналы организма нельзя: если ногти стали слишком тонкими или начали крошиться — это повод дать им отдых и заняться уходом.
