Как носить джинсы с низкой талией: секреты стиля из нулевых, которые актуальны сегодня

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Когда-то они были символом дерзкого нулевого стиля, затем их назвали «модной ошибкой». Но мода любит реванш — и джинсы с низкой талией снова на подиумах, в гардеробах звезд и в лентах социальных сетей. Y2K-тренд возвращается, и он готов снова бросить вызов привычным силуэтам.

Девушка в джинсах
Фото: Designed be Freepik by asphotofamily, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в джинсах

Почему низкая посадка снова в тренде

Мода 2000-х вернулась в формате «ностальгии с апгрейдом». Современные джинсы с низкой талией стали комфортнее, ткани — более эластичными, а крой — разнообразнее. Они символизируют свободу от строгих правил и напоминают о времени, когда мода была игривой и дерзкой.

С чем носить

  1. Кроп-топы и бра — классика жанра Y2K.
  2. Объёмные пиджаки — добавляют контраст и делают образ более взрослым.
  3. Спортивные худи — для расслабленного стиля «на каждый день».
  4. Тонкие ремни — обязательный акцент для подчеркнутой талии.

Для кого этот тренд

Низкая посадка не обязательно про идеальные пресс и модельные параметры. В 2025 году дизайнеры предлагают варианты для разных фигур: от широких карго до мягких джинсов-бойфрендов. Главное — носить их уверенно, потому что в этом тренде харизма важнее любых сантиметров.

Джинсы с низкой талией — это вызов привычным стандартам и способ добавить игривости в гардероб. Они снова доказывают: мода циклична, и иногда самые спорные элементы прошлого становятся символом новой эры.

Уточнения

Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
