Как носить джинсы с низкой талией: секреты стиля из нулевых, которые актуальны сегодня

Когда-то они были символом дерзкого нулевого стиля, затем их назвали «модной ошибкой». Но мода любит реванш — и джинсы с низкой талией снова на подиумах, в гардеробах звезд и в лентах социальных сетей. Y2K-тренд возвращается, и он готов снова бросить вызов привычным силуэтам.
Мода 2000-х вернулась в формате «ностальгии с апгрейдом». Современные джинсы с низкой талией стали комфортнее, ткани — более эластичными, а крой — разнообразнее. Они символизируют свободу от строгих правил и напоминают о времени, когда мода была игривой и дерзкой.
Низкая посадка не обязательно про идеальные пресс и модельные параметры. В 2025 году дизайнеры предлагают варианты для разных фигур: от широких карго до мягких джинсов-бойфрендов. Главное — носить их уверенно, потому что в этом тренде харизма важнее любых сантиметров.
Джинсы с низкой талией — это вызов привычным стандартам и способ добавить игривости в гардероб. Они снова доказывают: мода циклична, и иногда самые спорные элементы прошлого становятся символом новой эры.
