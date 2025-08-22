Ежедневное мытьё головы меняет судьбу волос так, как мало кто ожидает

Вопрос, который волнует многих: стоит ли мыть волосы каждый день или же это вредит их здоровью? Ответ не такой однозначный, как кажется. Всё зависит от типа кожи головы, образа жизни и даже климата.
У кого-то волосы быстро жирнятся, и уже к вечеру после мытья появляется неухоженный блеск. У других же даже через несколько дней пряди остаются свежими. Причина кроется в работе сальных желез.
"Частота мытья всегда подбирается индивидуально. Если кожа головы выделяет много себума, волосы приходится мыть чаще. Но это не значит, что нужно злоупотреблять шампунем", — отмечают трихологи.
Для жирного типа кожи головы оптимально мыть волосы каждые 1-2 дня. Для сухого — достаточно двух раз в неделю. Нормальный тип легко выдерживает промежуток в 3-4 дня.
Но важно помнить: не шампунь делает волосы здоровыми, а правильный уход в целом. Важную роль играют бальзамы, маски и отказ от слишком агрессивных средств.
Многие уверены, что частое мытьё вызывает выпадение волос. На самом деле, при мытье выпадают только те волосы, которые уже находятся в фазе обновления. Шампунь на этот процесс никак не влияет.
Если по роду деятельности или привычке вы всё же моете голову каждый день, выбирайте мягкие шампуни без сульфатов и обязательно используйте кондиционер. Так вы снизите риск пересушивания и сохраните естественный баланс кожи головы.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
