Ежедневное мытьё головы меняет судьбу волос так, как мало кто ожидает

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Вопрос, который волнует многих: стоит ли мыть волосы каждый день или же это вредит их здоровью? Ответ не такой однозначный, как кажется. Всё зависит от типа кожи головы, образа жизни и даже климата.

Девушка моет голову
Фото: https://i.pinimg.com/originals/d2/9e/05/d29e05527fa065fa79b74c987565b30d.jpg
Девушка моет голову

Зачем важно учитывать индивидуальные особенности

У кого-то волосы быстро жирнятся, и уже к вечеру после мытья появляется неухоженный блеск. У других же даже через несколько дней пряди остаются свежими. Причина кроется в работе сальных желез.

"Частота мытья всегда подбирается индивидуально. Если кожа головы выделяет много себума, волосы приходится мыть чаще. Но это не значит, что нужно злоупотреблять шампунем", — отмечают трихологи.

Как правильно подобрать режим мытья

Для жирного типа кожи головы оптимально мыть волосы каждые 1-2 дня. Для сухого — достаточно двух раз в неделю. Нормальный тип легко выдерживает промежуток в 3-4 дня.

Но важно помнить: не шампунь делает волосы здоровыми, а правильный уход в целом. Важную роль играют бальзамы, маски и отказ от слишком агрессивных средств.

А что насчёт мифов

Многие уверены, что частое мытьё вызывает выпадение волос. На самом деле, при мытье выпадают только те волосы, которые уже находятся в фазе обновления. Шампунь на этот процесс никак не влияет.

Советы для ежедневного ухода

Если по роду деятельности или привычке вы всё же моете голову каждый день, выбирайте мягкие шампуни без сульфатов и обязательно используйте кондиционер. Так вы снизите риск пересушивания и сохраните естественный баланс кожи головы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
