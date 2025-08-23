Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Икария: откройте для себя греческий остров с лечебными источниками и тайнами долголетия
Храните картофель с яблоками, чтобы отсрочить появление ростков
Куриный пирог по-деревенски: добавьте сладкую кукурузу и горошек для идеального вкуса
Для качественного сна выбирайте в спальню шторы плотностью от 280 г/м²
Сбербанк завершил выплату рекордных дивидендов: 786,9 млрд рублей распределены
Ирина Франк: круиз-контроль делает поездку комфортнее и безопаснее
Учёные: собаки – единственные животные, кроме людей, понимающие указательный жест
Стас Садальский призвал не стесняться говорить о проблемах с мужским здоровьем
Гречневый кризис: эксперты объясняют причины снижения урожайности в России

Огуречный уход для кожи: секрет молодости, о котором молчали косметологи

Тренд сезона: огуречные кремы как доступный способ сохранить свежесть кожи
1:30
Моя семья » Красота и стиль

Огурец давно стал символом свежести, а теперь этот привычный овощ уверенно занял место в составе косметики. Кремы с экстрактом огурца обещают не только увлажнение, но и восстановление тонуса кожи. Разберёмся, почему этот зелёный ингредиент так ценят в бьюти-индустрии.

Огурец
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурец

Почему именно огурец?

Огурец на 95% состоит из воды, что делает его идеальным источником увлажнения. В экстракте содержатся витамины A, C и группы B, которые помогают улучшить цвет лица, уменьшить отёки и подарить коже здоровое сияние. Кремы с огурцом особенно хороши в жаркое время года, когда дерма страдает от обезвоживания.

Как действуют кремы с огурцом

  • Увлажняют — за счёт высокой концентрации влаги и витаминов.
  • Снимают раздражение — отлично подходят для чувствительной кожи.
  • Тонизируют — помогают бороться с тусклостью и признаками усталости.
  • Освежают — создают эффект «кожи после спа».

Кому подойдут

Кремы с огуречным экстрактом универсальны. Они идеальны для молодой кожи как средство профилактики сухости и раздражений, а для зрелой — как лёгкая поддержка упругости и тона.

Огуречные кремы — не просто приятный бонус, а рабочее средство для поддержания свежести кожи. Это доступная альтернатива дорогим бьюти-продуктам, которая действительно оправдывает свою популярность.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й, — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Еда и рецепты
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Китай оскорблён недружественным заявлением Зеленского. Каковы последствия для Украины
Новости Украины
Китай оскорблён недружественным заявлением Зеленского. Каковы последствия для Украины Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Последние материалы
Гречневый кризис: эксперты объясняют причины снижения урожайности в России
Замороженные ягоды сохраняют больше витаминов, чем свежие — объясняют учёные
Палаван как альтернатива Мальдивам: эксперты раскрыли главный секрет выбора идеального отдыха
Ветеринары: если кошка прячется в укромном месте, это может быть признаком болезни
Россия анонсировала масштабные планы по исследованию Луны и Венеры до 2036 года
Победителем конкурса "Самая уродливая собака — 2025" стала безволосая Петуния
Для стильной спальни используйте приглушённые оттенки розового и нейтральную мебель
Храните клубни георгин зимой в глиняной болтушке вместо парафина
Специалист автосервиса: перегрев двигателя в пробке приводит к поломке ГБЦ
Певец Егор Крид заявил, что женщины его не понимают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.