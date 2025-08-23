Огуречный уход для кожи: секрет молодости, о котором молчали косметологи

Огурец давно стал символом свежести, а теперь этот привычный овощ уверенно занял место в составе косметики. Кремы с экстрактом огурца обещают не только увлажнение, но и восстановление тонуса кожи. Разберёмся, почему этот зелёный ингредиент так ценят в бьюти-индустрии.
Огурец на 95% состоит из воды, что делает его идеальным источником увлажнения. В экстракте содержатся витамины A, C и группы B, которые помогают улучшить цвет лица, уменьшить отёки и подарить коже здоровое сияние. Кремы с огурцом особенно хороши в жаркое время года, когда дерма страдает от обезвоживания.
Кремы с огуречным экстрактом универсальны. Они идеальны для молодой кожи как средство профилактики сухости и раздражений, а для зрелой — как лёгкая поддержка упругости и тона.
Огуречные кремы — не просто приятный бонус, а рабочее средство для поддержания свежести кожи. Это доступная альтернатива дорогим бьюти-продуктам, которая действительно оправдывает свою популярность.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й, — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.