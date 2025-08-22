Лазер вместо игл: новые аппараты обещают омоложение без боли и походов к косметологу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Лазерное омоложение долгое время оставалось исключительно салонной процедурой. Но теперь на рынке всё чаще появляются домашние гаджеты, обещающие профессиональный результат без визита к косметологу. Стоит ли им доверять, или это очередная модная игрушка? Давайте разберёмся.

Лазерная косметология
Фото: https://service-family-images.s3.ap-south-1.amazonaws.com/website_images_new/booked-services/Laser-Hair-Reduction.jpg
Лазерная косметология

Как работают домашние лазеры

Домашние устройства основаны на технологии фракционного лазера или световой энергии низкой интенсивности. Их задача — стимулировать выработку коллагена, улучшать текстуру кожи и бороться с первыми признаками старения. В отличие от салонных аппаратов, мощность у таких гаджетов меньше, чтобы снизить риски и сделать процедуру безопасной для самостоятельного использования.

Преимущества

  • Удобство: можно проводить процедуры дома, экономя время на визитах в клинику.
  • Финансовая выгода: в долгосрочной перспективе покупка устройства обходится дешевле регулярных салонных курсов.
  • Доступность: лёгкость в использовании и компактный формат.
  • Поддерживающий уход: помогает продлить эффект после профессиональных процедур.

Минусы и ограничения

Несмотря на заманчивые обещания, домашние лазеры не могут заменить мощные аппараты в клинике. Их результат мягче, и для выраженного эффекта потребуется регулярность. Кроме того, при неправильном применении возможны покраснения и раздражения. Особенно важно учитывать противопоказания — заболевания кожи, воспаления и повышенную чувствительность.

Итог: стоит ли покупать?

Домашние лазерные аппараты могут стать отличным помощником в бьюти-рутине, если вы ждёте мягкого и постепенного результата. Но для серьёзного омоложения и решения выраженных проблем лучше обращаться к профессионалам.

Уточнения

Ла́зер или опти́ческий ква́нтовый генера́тор, — устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
