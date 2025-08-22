Лазер вместо игл: новые аппараты обещают омоложение без боли и походов к косметологу

Лазерное омоложение долгое время оставалось исключительно салонной процедурой. Но теперь на рынке всё чаще появляются домашние гаджеты, обещающие профессиональный результат без визита к косметологу. Стоит ли им доверять, или это очередная модная игрушка? Давайте разберёмся.
Домашние устройства основаны на технологии фракционного лазера или световой энергии низкой интенсивности. Их задача — стимулировать выработку коллагена, улучшать текстуру кожи и бороться с первыми признаками старения. В отличие от салонных аппаратов, мощность у таких гаджетов меньше, чтобы снизить риски и сделать процедуру безопасной для самостоятельного использования.
Несмотря на заманчивые обещания, домашние лазеры не могут заменить мощные аппараты в клинике. Их результат мягче, и для выраженного эффекта потребуется регулярность. Кроме того, при неправильном применении возможны покраснения и раздражения. Особенно важно учитывать противопоказания — заболевания кожи, воспаления и повышенную чувствительность.
Домашние лазерные аппараты могут стать отличным помощником в бьюти-рутине, если вы ждёте мягкого и постепенного результата. Но для серьёзного омоложения и решения выраженных проблем лучше обращаться к профессионалам.
Ла́зер или опти́ческий ква́нтовый генера́тор, — устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.
