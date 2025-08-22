Прощай, бесформенность: широкий ремень — ваш секретный ключ к элегантному силуэту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

В этом сезоне аксессуары снова выходят на первый план. Широкие ремни возвращаются в моду и обещают стать главным инструментом для создания фигуры «песочные часы». Они подчёркивают талию, а также превращают даже простейший образ в выразительный и добавляют яркий штрих к любому стилю.

Девушка в платье с ремнем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в платье с ремнем

Почему широкие ремни снова в тренде

Долгое время в моду приходили то ультратонкие пояски, то полностью минималистичные варианты. Но 2025 год вернул моду на силуэт: дизайнеры делают ставку на женственность и чёткие линии. Широкие ремни позволяют акцентировать внимание на талии, даже если вы носите свободное платье или оверсайз-пиджак.

С чем носить

  • С платьями-рубашками — ремень добавляет форму и превращает повседневный образ в стильный.
  • С жакетами — поверх классического пиджака ремень создаёт модный силуэт.
  • С пальто и тренчами — акцент на талии делает верхнюю одежду элегантнее.
  • С юбками и брюками с завышенной талией — ремень усиливает эффект удлинённых ног.

Как выбрать свой ремень

Обратите внимание на материал и фактуру. Кожа и эко-кожа — универсальное решение, а модели с металлическими пряжками или тканевой отделкой добавят к образу яркость. Чем шире ремень, тем более смелым будет акцент. Для офисного образа лучше выбрать спокойные оттенки, а для вечернего — поиграть с декором и контрастами.

Широкие ремни — это не просто аксессуар, а инструмент, который меняет восприятие фигуры. Они добавляют уверенности, подчёркивают индивидуальность и превращают даже базовый комплект в модное заявление.

Уточнения

Реме́нь — элемент одежды, представляющий собой длинную ленту, снабженную металлической или реже пластиковой застежкой (пряжкой) с передней стороны; и служащий для поддержания штанов (например, джинсов) путём их опоясывания (для этого на поясе современных брюк присутствуют специальные шлёвки, под которые и продевается ремень) и других элементов одежды.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
