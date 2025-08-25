Средства для ухода за лицом, которые должны помогать, но только усугубляют проблему

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Кожа лица иногда начинает вести себя непредсказуемо: стягивается, шелушится, напоминает змеиную. В одних случаях это лишь знак того, что уход подобран неправильно, а в других — симптом серьёзного сбоя в организме.

Девушка наносит консилер

Основные причины шелушения

  • Нарушение барьерной функции кожи
    Недостаток влаги и липидов делает эпидермис уязвимым. Морозный ветер, палящее солнце или резкие перепады температур только усугубляют проблему.

  • Неподходящий уход
    Слишком агрессивные очищающие средства, спиртосодержащие тоники и пересушивающие гели буквально смывают защитный слой кожи.

  • Аллергическая реакция
    Новый крем или сыворотка могут вызвать раздражение и покраснение. В этом случае важно сразу прекратить использование подозрительного средства.

  • Хронические кожные заболевания
    Экзема, себорейный дерматит и другие состояния требуют профессиональной диагностики и специфического лечения.

  • Гигиенические привычки
    Слишком горячая или жёсткая вода при умывании сушит и без того ослабленную кожу.

  • Дефицит витаминов и минералов
    Недостаток витаминов A, E, группы B и цинка отражается на состоянии кожи — она становится тусклой, чувствительной и склонной к шелушению.

Что поможет восстановить кожу

  1. Пересмотреть уход — использовать мягкие, бессульфатные очищающие средства.

  2. Выбрать правильный крем — с гиалуроновой кислотой, керамидами, пантенолом или натуральными маслами.

  3. Не забывать про SPF — защита от ультрафиолета нужна даже зимой и в пасмурные дни.

  4. Следить за питанием — включать продукты, богатые витаминами и полезными жирами.

  5. Обратиться к врачу — если шелушение сопровождается зудом, воспалением или не уходит, несмотря на правильный уход.

Уточнения

Себорейный дерматит — хроническое воспалительное заболевание, поражающее те участки кожи головы и туловища, на которых развиты сальные железы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
