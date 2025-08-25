Средства для ухода за лицом, которые должны помогать, но только усугубляют проблему

Кожа лица иногда начинает вести себя непредсказуемо: стягивается, шелушится, напоминает змеиную. В одних случаях это лишь знак того, что уход подобран неправильно, а в других — симптом серьёзного сбоя в организме.
Нарушение барьерной функции кожи
Недостаток влаги и липидов делает эпидермис уязвимым. Морозный ветер, палящее солнце или резкие перепады температур только усугубляют проблему.
Неподходящий уход
Слишком агрессивные очищающие средства, спиртосодержащие тоники и пересушивающие гели буквально смывают защитный слой кожи.
Аллергическая реакция
Новый крем или сыворотка могут вызвать раздражение и покраснение. В этом случае важно сразу прекратить использование подозрительного средства.
Хронические кожные заболевания
Экзема, себорейный дерматит и другие состояния требуют профессиональной диагностики и специфического лечения.
Гигиенические привычки
Слишком горячая или жёсткая вода при умывании сушит и без того ослабленную кожу.
Дефицит витаминов и минералов
Недостаток витаминов A, E, группы B и цинка отражается на состоянии кожи — она становится тусклой, чувствительной и склонной к шелушению.
Пересмотреть уход — использовать мягкие, бессульфатные очищающие средства.
Выбрать правильный крем — с гиалуроновой кислотой, керамидами, пантенолом или натуральными маслами.
Не забывать про SPF — защита от ультрафиолета нужна даже зимой и в пасмурные дни.
Следить за питанием — включать продукты, богатые витаминами и полезными жирами.
Обратиться к врачу — если шелушение сопровождается зудом, воспалением или не уходит, несмотря на правильный уход.
Себорейный дерматит — хроническое воспалительное заболевание, поражающее те участки кожи головы и туловища, на которых развиты сальные железы.
Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.