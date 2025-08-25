Средства для ухода за лицом, которые должны помогать, но только усугубляют проблему

Недостаток витаминов и неправильный уход связаны с шелушением кожи

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа лица иногда начинает вести себя непредсказуемо: стягивается, шелушится, напоминает змеиную. В одних случаях это лишь знак того, что уход подобран неправильно, а в других — симптом серьёзного сбоя в организме.

Фото: https://n1s1.hsmedia.ru/ea/b7/7c/eab77c68dd04d3992b309ae4be9794f1/1198x630_0xac120004_8368410691684506650.jpeg Девушка наносит консилер

Основные причины шелушения

Нарушение барьерной функции кожи

Недостаток влаги и липидов делает эпидермис уязвимым. Морозный ветер, палящее солнце или резкие перепады температур только усугубляют проблему.

Неподходящий уход

Слишком агрессивные очищающие средства, спиртосодержащие тоники и пересушивающие гели буквально смывают защитный слой кожи.

Аллергическая реакция

Новый крем или сыворотка могут вызвать раздражение и покраснение. В этом случае важно сразу прекратить использование подозрительного средства.

Хронические кожные заболевания

Экзема, себорейный дерматит и другие состояния требуют профессиональной диагностики и специфического лечения.

Гигиенические привычки

Слишком горячая или жёсткая вода при умывании сушит и без того ослабленную кожу.

Дефицит витаминов и минералов

Недостаток витаминов A, E, группы B и цинка отражается на состоянии кожи — она становится тусклой, чувствительной и склонной к шелушению.

Что поможет восстановить кожу

Пересмотреть уход — использовать мягкие, бессульфатные очищающие средства. Выбрать правильный крем — с гиалуроновой кислотой, керамидами, пантенолом или натуральными маслами. Не забывать про SPF — защита от ультрафиолета нужна даже зимой и в пасмурные дни. Следить за питанием — включать продукты, богатые витаминами и полезными жирами. Обратиться к врачу — если шелушение сопровождается зудом, воспалением или не уходит, несмотря на правильный уход.

Уточнения

Себорейный дерматит — хроническое воспалительное заболевание, поражающее те участки кожи головы и туловища, на которых развиты сальные железы.

