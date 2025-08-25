5 проверенных методов, которые работают лучше обычных дезодорантов

Антиперспиранты и ионофорез помогают при избыточном потоотделении

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето приносит солнце и тепло, но вместе с ними приходит и другая реальность — мокрые пятна на одежде. Избыточное потоотделение, или гипергидроз, знаком тысячам людей и нередко превращается в серьезный барьер для уверенности и комфорта.

Фото: https://static.life.ru/publications/2023/8/5/1375904484471.534.jpg Девушка брызгает дезодорант

Важно понимать: это не просто косметический дефект, а медицинское состояние. Но современная дерматология предлагает несколько эффективных решений.

1. Антиперспиранты — первая линия защиты

Аптечные антиперспиранты с активными компонентами способны значительно снизить потоотделение при лёгких формах гипергидроза. Регулярное использование помогает держать ситуацию под контролем, особенно на начальных этапах.

2. Ионофорез — накопительный эффект

Если антиперспирантов недостаточно, дерматологи рекомендуют ионофорез. Это процедура с использованием слабого электрического тока, который временно блокирует работу потовых желез. Эффект проявляется постепенно, поэтому требуется курс процедур и периодическое повторение.

3. Инъекции ботулотоксина — точечный контроль

При средней выраженности гипергидроза могут помочь инъекции ботулотоксина. Методика отлично работает в зонах повышенного потоотделения — например, в подмышках или на ладонях. Эффект сохраняется несколько месяцев, затем требуется повтор.

4. Системные препараты — воздействие изнутри

Для более серьёзных случаев назначают медикаменты, снижающие активность потовых желез. Они действуют на организм комплексно, поэтому приём возможен только под контролем врача.

5. Хирургическое вмешательство — крайняя мера

Если ни один из перечисленных способов не помогает, рассматривается операция. Хирургическое вмешательство проводится редко и только при тяжёлых формах гипергидроза.

Уточнения

Гипергидро́з (др.-греч. ὑπερ- — чрезмерно + др.-греч. ἱδρώς — пот) — функциональное нарушение системы потоотделения, при котором человек обильно потеет. Избыточное потоотделение может быть как реакцией на внешние раздражители, так и следствием болезни.

