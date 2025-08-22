Легенда возвращается: дарсонваль для лица снова в моде и обещает сияние без лишних усилий

Дарсонваль для лица: проверенный временем метод снова в тренде

В мире бьюти-технологий мода циклична: то, что казалось устаревшим, снова становится актуальным. Именно это произошло с дарсонвалем — прибором для микротоковой терапии, популярным ещё у наших мам. Сегодня он снова в центре внимания, но уже в обновлённом формате и с новыми обещаниями.

Фото: https://www.femcafe.hu/sites/default/files/images2017/2_fashion/37055900_ml.jpg Дарсонваль

Что такое дарсонваль

Дарсонваль — это компактный аппарат, который воздействует на кожу слабыми импульсами тока высокой частоты. В косметологии его используют для улучшения микроциркуляции, стимуляции коллагена и борьбы с воспалениями. Прибор помогает коже выглядеть свежей, упругой и сияющей.

В чём его преимущества

Борется с акне — токи подсушивают воспаления и уменьшают жирность кожи.

— токи подсушивают воспаления и уменьшают жирность кожи. Стимулирует упругость — активирует синтез коллагена.

— активирует синтез коллагена. Улучшает цвет лица — за счёт усиленного кровообращения.

— за счёт усиленного кровообращения. Доступен дома — процедуры легко повторить самостоятельно.

Почему снова тренд

Современные версии дарсонваля стали удобнее и безопаснее. Лёгкие насадки, компактный дизайн и возможность проводить процедуры дома сделали его настоящим бьюти-гаджетом нового поколения. Неудивительно, что социальные сети заполонили видео с дарсонвалем — блогеры называют его «домашним секретом красоты».

Старый метод, новое дыхание в косметологии

Дарсонваль нельзя считать чудо-средством, но его эффект проверен временем и подтверждён современными исследованиями. Он стал мостиком между косметологией и домашним уходом, доказывая, что старые тренды иногда возвращаются, чтобы снова сделать нас красивее.

Дарсонвализа́ция — методика электротерапии посредством импульсного электрического тока или импульсного электромагнитного поля высокой частоты.

