Баня запускает процессы, которые недоступны ни диете, ни кремам

Баня традиционно считалась мужским увлечением, но именно здесь скрывается мощный ресурс для здоровья и красоты, который долгое время оставался недооценённым.
Высокие температуры ускоряют кровообращение, активизируют работу потовых и сальных желез. В результате организм быстрее выводит токсины и шлаки. Баня становится простым и приятным способом естественного очищения без строгих ограничений.
Посещение парной на голодный желудок усиливает процесс сжигания калорий и помогает ускорить обмен веществ. Даже обычные тренировки при регулярных походах в баню становятся эффективнее. Именно поэтому сауны и парные так часто присутствуют в фитнес-клубах.
Кожа после воздействия пара становится более восприимчивой. Кремы и маски проникают глубже, активные вещества работают интенсивнее, а результат проявляется быстрее.
Ба́ня (из ст.-слав. баніа банѩ < вульг. лат. *bāneum < лат. balneum,balineum < др.-греч. βᾰλᾰνεῖον) — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане).
