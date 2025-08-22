Взбитое чудо из трёх ингредиентов меняет всё, что ты знала об уходе для тела

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Секрет роскошного ухода скрывается прямо на вашей кухне. Вместо того чтобы тратить деньги на кремы с непонятными ингредиентами, можно приготовить собственное масло для тела — простое, натуральное и невероятно эффективное.

Зеркальное лето
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зеркальное лето

В чём сила

Кожа — это не просто защита организма, это отражение нашего образа жизни. С годами она теряет влагу, становится суше и тоньше. Оливковое масло богато витамином Е и антиоксидантами, которые тормозят старение и удерживают влагу. А масло ши глубоко питает и восстанавливает эластичность. Вместе они работают как настоящий дуэт: защита и питание в каждой капле.

Немного истории

Ещё в древности греки и римляне ценили оливковое масло как "жидкое золото". Им смягчали кожу после купаний, защищали от солнца и ветра, делали массажи. Сегодня этот секрет легко вернуть домой — и почувствовать результат уже после первых применений.

Рецепт домашнего масла для тела

Вам понадобятся:

  • 100 г масла ши (нерафинированного)
  • 50 мл оливкового масла первого отжима
  • 5-10 капель эфирного масла лаванды или ванили (по желанию)

Приготовление:

  1. Растопите масло ши на водяной бане.
  2. Вмешайте оливковое масло, дайте немного остыть.
  3. Добавьте эфирное масло.
  4. Уберите смесь в холодильник до застывания.
  5. Взбейте миксером до состояния воздушного крема.
  6. Хранить лучше в стеклянной банке с крышкой до 6 месяцев.

Как использовать

После душа нанесите немного масла на влажную кожу и мягко вотрите. Особенно хорошо оно работает на локтях, коленях и пятках. Уже после первых дней кожа станет мягкой, сияющей и упругой.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Автор Ангелина Ефремова

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
