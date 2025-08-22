Сухость, тусклость, раздражение: одна привычка стирает летние следы

После отдыха на солнце мы замечаем: кожа стала суше, тусклее и чаще реагирует раздражением. Солёная вода, кондиционеры и перепады температур только усиливают эти проблемы. Поэтому именно в конце августа важно пересмотреть ночной уход — ведь именно ночью запускаются процессы восстановления.
После жарких месяцев коже необходима влага. Лучшими союзниками станут кремы с гиалуроновой кислотой, пантенолом и алоэ вера. Они не только наполняют кожу влагой, но и удерживают её.
"Наносите крем после умывания, слегка промокнув лицо полотенцем — так активные компоненты работают эффективнее", — советует косметолог Ирина Созинова.
Солнце оставляет после себя свободные радикалы, которые разрушают коллаген и ускоряют старение. Помогут кремы и маски с витамином С, Е и зелёным чаем. Они снимают воспаления, запускают обновление клеток и выравнивают тон лица.
Жара и солнце нередко разрушают защитный слой кожи. Масла ши, жожоба или авокадо восстанавливают липиды, а кремы с церамидами уменьшают сухость и стянутость.
"Такой уход делает кожу мягкой и устойчивой к микроповреждениям", — отмечает врач.
Раз в неделю можно использовать ночные маски с молочной или миндальной кислотой. Они деликатно обновляют кожу, убирают неровности и возвращают сияние.
Чтобы компенсировать разрушение коллагена, выбирайте средства с пептидами, ретинолом (в мягких дозировках) или ниацинамидом. Они подтягивают овал, уменьшают мелкие морщинки и делают кожу более плотной.
