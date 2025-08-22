Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сухость, тусклость, раздражение: одна привычка стирает летние следы

Увлажнение, питание, регенерация: формула ночи для лица
1:58
Моя семья » Красота и стиль

После отдыха на солнце мы замечаем: кожа стала суше, тусклее и чаще реагирует раздражением. Солёная вода, кондиционеры и перепады температур только усиливают эти проблемы. Поэтому именно в конце августа важно пересмотреть ночной уход — ведь именно ночью запускаются процессы восстановления.

Предсвадебный уход за кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Предсвадебный уход за кожей

Ставка на глубокое увлажнение

После жарких месяцев коже необходима влага. Лучшими союзниками станут кремы с гиалуроновой кислотой, пантенолом и алоэ вера. Они не только наполняют кожу влагой, но и удерживают её.

"Наносите крем после умывания, слегка промокнув лицо полотенцем — так активные компоненты работают эффективнее", — советует косметолог Ирина Созинова.

Антиоксиданты против фотостарения

Солнце оставляет после себя свободные радикалы, которые разрушают коллаген и ускоряют старение. Помогут кремы и маски с витамином С, Е и зелёным чаем. Они снимают воспаления, запускают обновление клеток и выравнивают тон лица.

Поддержка липидного барьера

Жара и солнце нередко разрушают защитный слой кожи. Масла ши, жожоба или авокадо восстанавливают липиды, а кремы с церамидами уменьшают сухость и стянутость.

"Такой уход делает кожу мягкой и устойчивой к микроповреждениям", — отмечает врач.

Кислотный апгрейд

Раз в неделю можно использовать ночные маски с молочной или миндальной кислотой. Они деликатно обновляют кожу, убирают неровности и возвращают сияние.

Поддержка упругости

Чтобы компенсировать разрушение коллагена, выбирайте средства с пептидами, ретинолом (в мягких дозировках) или ниацинамидом. Они подтягивают овал, уменьшают мелкие морщинки и делают кожу более плотной.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
