Шекспир, образы его персонажей вдохновляют осеннюю моду: её проще повторить, чем вы думаете

Шекспир, образы его персонажей – один из самых ярких трендов осени 2025 года

Особого внимания предстоящей осенью заслуживают два самых первых модных сигнала: возвращение кружева и рюш, а также рубашки поэтесс — ода Байрону, Китсу и компании.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Fashion-макияж 2025

Эти предварительные стилистические упражнения на осень 2025 года побуждают нас забыть о минимализме и принять первый абсолютный максимализм в истории, а именно елизаветинскую эпоху.

Мы предпочитаем называть её "Шекспировским ядром", где доминируют воротники с рюшами (не только для защиты от холода, но и как символ принадлежности к высшему классу), рюши и оборки, а также изобилие жемчуга и бантов.

В конце концов, сам Уильям Шекспир сказал: "Мы, возможно, и покончили с прошлым, но прошлое не покончило с нами". И мода в этом вопросе, похоже, прислушивается к словам английского поэта и драматурга XVI века. В конце концов, мы любим черпать вдохновение из прошлого, возрождая его в поп-стиле. Шекспир "вернулся в моду" в 2019 году благодаря показам Burberry, созданным Рикардо Тиши и Дэвидом Комой, теперь же он предстаёт в совершенно ином облике, менее серьёзном и более практичном, но не менее стильном.

Почему мы его любим? Эта эпоха стала настоящей сценой, а точнее, первой, для моды, с её роскошной парчой, шёлком, золотым и серебряным шитьём. Чтобы почувствовать себя в "Гамлете" или фильме о Елизавете I, достаточно даже одной детали, лишь бы она была грандиозной.

Возьмём в качестве примера уличный стиль и самих звёзд. Чэпел Роан любит эффектные объёмы, Дуа Липа в одном из своих образов отсылала к елизаветинской комбинации, Ариана Гранде появилась в белом жабо с горчично-жёлтым вышитым платьем для выпуска Saturday Night Live, а Белла Хадид продемонстрировала винтажную блузку с эффектным воротником.

Аксессуары необходимы от остроносых туфель с бантами до эффектных жемчужных ожерелий.

Королева Елизавета предпочитала стратегически размещать драгоценные камни и подвески на платьях — они должны были выделяться на фоне объёмов — и не секрет, что для своих самых преданных придворных она заказывала миниатюрные копии себя в подарок.

Интерпретация дизайнеров на показах прет-а-порте и haute couture осень-зима 2026

Dior не скрывал, что вдохновляется поэтическим духом елизаветинской эпохи: корсеты, воротники и оборки сочетаются с мягким кроем, идеально подходящим для повседневной носки. Chanel делает то же самое, предлагая эффектные воротники и присборенные блузки, а Alexander McQueen переосмысливает эту атмосферу, но в своём фирменном готическом стиле.

Уточнения

Уи́льям Шекспи́р (англ. William Shakespeare, английское произношение: [ˌwɪljəm ˈʃeɪkspɪə(r)]; 26 апреля 1564 года (крещение), Стратфорд-апон-Эйвон, Англия — 23 апреля (3 мая) 1616, там же) — английский поэт и драматург, зачастую считается величайшим англоязычным писателем и одним из лучших драматургов мира.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.