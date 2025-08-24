Искусственные ресницы и реальная угроза: что происходит с натуральными

Неправильная техника наращивания повреждает фолликулы и ослабляет рост ресниц

Искусственные ресницы дают эффектный взгляд всего за один визит к мастеру. Но за внешней привлекательностью скрываются риски, о которых стоит помнить.

Блефарит. Исследование British Journal of Ophthalmology связывает длительное ношение искусственных ресниц с воспалением век. Скопившийся у основания клей становится благоприятной средой для бактерий.

Аллергия и раздражение. Клей и материалы нередко становятся причиной покраснения век и аллергических реакций. Микроповреждения кожи повышают риск инфекций.

Повреждение фолликулов. Неправильная техника может ослабить рост или даже вызвать временную потерю натуральных ресниц.

Выбирайте мастера тщательно. Обращайтесь только в проверенные салоны к специалистам с опытом.

Учитывайте аллергию. Перед процедурой обязательно обсудите с мастером склонность к реакциям.

Не снимайте ресницы самостоятельно. Агрессивные методы повреждают родные волоски. Снятие должно проводить только мастер с безопасными средствами.

Соблюдайте сроки. Носите ресницы столько, сколько рекомендует специалист, и делайте перерывы, чтобы фолликулы восстановились.