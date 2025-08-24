Искусственные ресницы и реальная угроза: что происходит с натуральными

Искусственные ресницы дают эффектный взгляд всего за один визит к мастеру. Но за внешней привлекательностью скрываются риски, о которых стоит помнить.
Повреждение фолликулов. Неправильная техника может ослабить рост или даже вызвать временную потерю натуральных ресниц.
Аллергия и раздражение. Клей и материалы нередко становятся причиной покраснения век и аллергических реакций. Микроповреждения кожи повышают риск инфекций.
Блефарит. Исследование British Journal of Ophthalmology связывает длительное ношение искусственных ресниц с воспалением век. Скопившийся у основания клей становится благоприятной средой для бактерий.
Синдром сухого глаза. Из-за механической нагрузки нарушается естественное увлажнение глаз, появляются дискомфорт и жжение.
Выбирайте мастера тщательно. Обращайтесь только в проверенные салоны к специалистам с опытом.
Учитывайте аллергию. Перед процедурой обязательно обсудите с мастером склонность к реакциям.
Не снимайте ресницы самостоятельно. Агрессивные методы повреждают родные волоски. Снятие должно проводить только мастер с безопасными средствами.
Соблюдайте сроки. Носите ресницы столько, сколько рекомендует специалист, и делайте перерывы, чтобы фолликулы восстановились.
Следите за симптомами. При покраснении, раздражении или выпадении ресниц — срочно снимайте их и обратитесь к офтальмологу.
