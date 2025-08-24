Искусственные ресницы и реальная угроза: что происходит с натуральными

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Искусственные ресницы дают эффектный взгляд всего за один визит к мастеру. Но за внешней привлекательностью скрываются риски, о которых стоит помнить.

Наращивание ресниц
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наращивание ресниц

Возможные последствия

  • Повреждение фолликулов. Неправильная техника может ослабить рост или даже вызвать временную потерю натуральных ресниц.

  • Аллергия и раздражение. Клей и материалы нередко становятся причиной покраснения век и аллергических реакций. Микроповреждения кожи повышают риск инфекций.

  • Блефарит. Исследование British Journal of Ophthalmology связывает длительное ношение искусственных ресниц с воспалением век. Скопившийся у основания клей становится благоприятной средой для бактерий.

  • Синдром сухого глаза. Из-за механической нагрузки нарушается естественное увлажнение глаз, появляются дискомфорт и жжение.

Как минимизировать риски

  1. Выбирайте мастера тщательно. Обращайтесь только в проверенные салоны к специалистам с опытом.

  2. Учитывайте аллергию. Перед процедурой обязательно обсудите с мастером склонность к реакциям.

  3. Не снимайте ресницы самостоятельно. Агрессивные методы повреждают родные волоски. Снятие должно проводить только мастер с безопасными средствами.

  4. Соблюдайте сроки. Носите ресницы столько, сколько рекомендует специалист, и делайте перерывы, чтобы фолликулы восстановились.

  5. Следите за симптомами. При покраснении, раздражении или выпадении ресниц — срочно снимайте их и обратитесь к офтальмологу.

Уточнения

Нара́щивание ресни́ц — процесс удлинения и увеличения объема натуральных ресниц при помощи искусственных ресниц.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
