Секрет советских красавиц: этот продукт заменит лучший кондиционер для волос

Моя семья » Красота и стиль

Сегодня в моде снова старые рецепты красоты, и один из них удивляет своей простотой. Советские женщины знали: для роскошных волос не нужны дорогие банки с громкими названиями — достаточно всего одного доступного продукта.

Девушка расчесывает волосы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка расчесывает волосы

Кефир вместо кондиционера

Обычный кефир способен творить чудеса с волосами. Всё, что нужно:

  • нанести его на чистые влажные волосы,

  • оставить на несколько минут,

  • смыть прохладной водой.

И уже после первой процедуры пряди становятся мягкими, блестящими и послушными.

Почему работает

Кефир — это не просто напиток, а настоящий увлажнитель:

  • насыщает волосы влагой, предотвращая сухость и ломкость;

  • смягчает каждую волосинку, придавая шелковистость;

  • ухаживает за кожей головы, устраняя зуд и сухость;

  • помогает бороться с перхотью;

  • мягко очищает кожу, удаляя излишки жира и загрязнений.

Красота без лишних трат

По цене кефир не сравнить с кондиционерами и салонными масками. Он доступен всем и всегда. Такой уход — универсальное решение для тех, кто хочет сохранить красоту волос, не расходуя лишние деньги

Простой рецепт, проверенный временем

Главное достоинство кефирной маски — её простота. Не нужны специальные навыки, редкие ингредиенты или часы времени. Этот секрет советских красавиц доказывает: истинные сокровища красоты действительно могут храниться в холодильнике.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
