Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С 1 сентября фельдшеры и акушерки смогут временно заменять врачей — Госдума
Морковь, свекла и редис дают урожай при подзимнем посеве
Обладательница Оскара Майки Мэдисон отказалась следовать правилам Голливуда
Восточный салат за 15 минут: раскрываем простой рецепт с помидорами, огурцом и перцем
Ферментация какао-бобов: учёные раскрыли тайну идеального вкуса шоколада
Эксперты предрекают закат турецкого all inclusive: названа причина
Специалисты: кривые и дугообразные дорожки делают сад визуально больше
Китаец занимался по программе из комиксов 1000 дней и перестроил свою жизнь
У жительницы Пекина обнаружили в глазу паразитических червей Thelazia callipaeda

Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми

Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья
1:44
Моя семья » Красота и стиль

Красота кожи, блеск волос и крепкие ногти напрямую зависят от того, сколько Омега-3 мы получаем. Но что делать, если вы не едите рыбу или просто хотите разнообразить рацион? Оказывается, полезные жирные кислоты можно найти и в растительных альтернативах.

Омега-3
Фото: Designed by Freepik by ededchechine is licensed under Public domian
Омега-3

Чем полезны Омега-3 для красоты

Эти кислоты отвечают за эластичность кожи, сияние волос и здоровье ногтей. Они помогают удерживать влагу, снижают воспаления и даже защищают от преждевременного старения. При регулярном употреблении кожа выглядит более свежей, а волосы становятся плотнее и гуще.

Растительные источники Омега-3

  1. Семена льна и льняное масло — чемпион по содержанию альфа-линоленовой кислоты.
  2. Чиа — маленькие семена, которые превращаются в гель и дарят дозу полезных жиров.
  3. Грецкие орехи — идеальный перекус для ума и красоты.
  4. Конопляное масло — мягкий источник Омега-3 и Омега-6 в правильном балансе.
  5. Водоросли и добавки из них — альтернатива рыбьему жиру для веганов.

Как включить в рутину

Добавляйте льняное масло в салаты, семена чиа — в смузи, а орехи используйте как перекус. Для максимального эффекта сочетайте несколько источников. А в случае сухости кожи или ломкости волос стоит подумать о добавках с экстрактом водорослей.

Омега-3 — это не только про здоровье сердца, но и про красоту. Даже без рыбы можно обеспечить себе сияющую кожу и густые волосы, если знать правильные альтернативы.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов
Домашние животные
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов Аудио 
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
С 1 сентября фельдшеры и акушерки смогут временно заменять врачей — Госдума
Морковь, свекла и редис дают урожай при подзимнем посеве
Обладательница Оскара Майки Мэдисон отказалась следовать правилам Голливуда
Восточный салат за 15 минут: раскрываем простой рецепт с помидорами, огурцом и перцем
Ферментация какао-бобов: учёные раскрыли тайну идеального вкуса шоколада
Эксперты предрекают закат турецкого all inclusive: названа причина
Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья
Специалисты: кривые и дугообразные дорожки делают сад визуально больше
Станислав Садальский рассказал, что Волочкова позвонила ему в 3 часа ночи
У жительницы Пекина обнаружили в глазу паразитических червей Thelazia callipaeda
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.