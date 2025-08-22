Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми

Красота кожи, блеск волос и крепкие ногти напрямую зависят от того, сколько Омега-3 мы получаем. Но что делать, если вы не едите рыбу или просто хотите разнообразить рацион? Оказывается, полезные жирные кислоты можно найти и в растительных альтернативах.
Эти кислоты отвечают за эластичность кожи, сияние волос и здоровье ногтей. Они помогают удерживать влагу, снижают воспаления и даже защищают от преждевременного старения. При регулярном употреблении кожа выглядит более свежей, а волосы становятся плотнее и гуще.
Добавляйте льняное масло в салаты, семена чиа — в смузи, а орехи используйте как перекус. Для максимального эффекта сочетайте несколько источников. А в случае сухости кожи или ломкости волос стоит подумать о добавках с экстрактом водорослей.
Омега-3 — это не только про здоровье сердца, но и про красоту. Даже без рыбы можно обеспечить себе сияющую кожу и густые волосы, если знать правильные альтернативы.
Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.
